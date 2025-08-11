В Японии машину с семьёй смыло сильным потоком воды
В Японии наводнение. Около 6 тысяч домов обесточены, сильным потоком воды смыло машину с семьей, сообщает телеграм-канал SHOT.
Трагедия произошла возле дома пострадавшей семьи, она собиралась эвакуироваться. По данным местных СМИ, женщина с двумя детьми уже сидела в машине, а мужчина только собирался сесть внутрь, когда сильный поток воды достиг автомобиля. Позже полиция подтвердила гибель мужчины.
В результате природного катаклизма в Японии затоплены магазины и дороги, заблокирован доступ в некоторые населённые пункты. Есть сообщения о пропавших без вести.
Власти призвали миллионы жителей к эвакуации, однако некоторые не сдаются и пытаются спасти своё жильё, затыкая стыки дверей полотенцами.
Читайте также: