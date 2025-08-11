В Японии машину с семьёй смыло сильным потоком воды

11 августа 2025, 16:40

SHOT: в Японии обесточено около 6 тысяч домов из-за наводнения, есть погибшие

Фото: iStock/bee32

В Японии наводнение. Около 6 тысяч домов обесточены, сильным потоком воды смыло машину с семьей, сообщает телеграм-канал SHOT.