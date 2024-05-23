Лапали и били электрошокером: В Красногорске двое подростков издевались над девочкой

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В подмосковном Красногорске двое подростков издевались над 13-летней школьницей в салоне автомобиля, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, вечером 21 мая 13-летняя жительница Красногорска сказала матери, что пойдёт гулять с собакой. На самом же деле девочка ушла гулять в компанию с парнями постарше.
Спустя некоторое время все знакомые школьницы разошлись, и она осталась одна с двумя парнями 15 и 16 лет в салоне автомобиля ВАЗ-2107. Подростки начали агрессивно приставать к девочке «целовать её и жёстко лапать под одеждой». Школьница стала сопротивляться, после чего её начали пить электрошокером.
Всё это время девочку искали мама и старшая сестра. К счастью, им удалось заметить во дворе странную «семёрку». С боем они вытащили из машины раздетую и заплаканную школьницу.
Подростки попытались скрыться на автомобиле, однако, вскоре полиции удалось задержать их.
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Спустя некоторое время все знакомые школьницы разошлись, и она осталась одна с двумя парнями 15 и 16 лет в салоне автомобиля ВАЗ-2107. Подростки начали агрессивно приставать к девочке «целовать её и жёстко лапать под одеждой». Школьница стала сопротивляться, после чего её начали пить электрошокером.
Всё это время девочку искали мама и старшая сестра. К счастью, им удалось заметить во дворе странную «семёрку». С боем они вытащили из машины раздетую и заплаканную школьницу.
Подростки попытались скрыться на автомобиле, однако, вскоре полиции удалось задержать их.
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Евгения Парфентьева