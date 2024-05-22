Подозреваемого в изнасиловании 11-летней девочки задержали в Москве

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В столице поймали мужчину, которого подозревают в изнасиловании 11-летней девочки.
По данным управления СК РФ по региону, все случилось на Саянской улице.
По одной из версий, мужчина проходил мимо одного из домов и заметил ребенка, с которым был знаком. После этого злоумышленник изнасиловал девочку.
Его оперативно задержали. В отношении подсудимого возбуждено уголовное дело. Правоохранителям предстоит выяснить, причастен ли он к другим подобным преступлениям. Расследование продолжается.
Ранее в Карелии мужчина получил срок 15 лет после того, как изнасиловал трехлетнюю девочку, которая была дочерью его девушки.
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По одной из версий, мужчина проходил мимо одного из домов и заметил ребенка, с которым был знаком. После этого злоумышленник изнасиловал девочку.
Его оперативно задержали. В отношении подсудимого возбуждено уголовное дело. Правоохранителям предстоит выяснить, причастен ли он к другим подобным преступлениям. Расследование продолжается.
Ранее в Карелии мужчина получил срок 15 лет после того, как изнасиловал трехлетнюю девочку, которая была дочерью его девушки.
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Алёна Самарева