В редакцию журнала «Компания» в Москве нагрянули силовики

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В Москве в редакцию делового журнала «Компания» пришли правоохранительные органы с обысками. Об этом стало известно РБК от осведомленного источника.
Следственные действия могут быть связаны с расследованием вымогательства у топ-менеджеров «Ростеха», уточняет информагентство. По данным РБК, правоохранители могли узнать негативные факты, расследуя дело Telegram-канала «Адские бабки» о вымогательстве у госкорпорации.
Как сообщает РЕН ТВ, в доме, где проводят следственные действия, якобы находится одна из квартир экс-заместителя министра обороны Тимура Иванова, находящегося под арестом по делу о взятке.
Деловой журнал «Компания» издается с 1997 года.
Ранее экс-полковник Михаил Тимошенко указал на нестыковку в деле генерала Ивана Попова. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Как сообщает РЕН ТВ, в доме, где проводят следственные действия, якобы находится одна из квартир экс-заместителя министра обороны Тимура Иванова, находящегося под арестом по делу о взятке.
Деловой журнал «Компания» издается с 1997 года.
Ранее экс-полковник Михаил Тимошенко указал на нестыковку в деле генерала Ивана Попова. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак