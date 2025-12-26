Лариса Долина столкнулась ещё с одной проблемой
Известная певица Лариса Долина столкнулась с неприятностями. Её премиум-автомобиль Toyota Alphard попал в аварию в Москве. Инцидент произошел около двух месяцев назад в Строгино, когда минивэн столкнулся с Volkswagen. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
В результате ДТП пострадали водительская дверь, стёкла, фары и зеркала. К счастью, никто не получил травм. Однако ремонт элитного минивэна 2024 года выпуска потребует значительных затрат. Предварительная стоимость работ может достигнуть 1 миллиона рублей. Основная часть этой суммы уйдет на покупку сложных деталей.
Лариса приобрела свой автомобиль в апреле за 16 миллионов рублей. В это же время она активно говорила о финансовых трудностях и отсутствии денег. Теперь певице предстоит решить новую проблему с ремонтом своего роскошного транспортного средства.
