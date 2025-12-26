Лариса Долина столкнулась ещё с одной проблемой

26 декабря 2025, 08:31

Премиум-автомобиль Toyota Alphard Ларисы Долиной попал в аварию в Москве

Лариса Долина (Фото: РИА Новости/Юрий Кочетков)

Известная певица Лариса Долина столкнулась с неприятностями. Её премиум-автомобиль Toyota Alphard попал в аварию в Москве. Инцидент произошел около двух месяцев назад в Строгино, когда минивэн столкнулся с Volkswagen. Об этом пишет Telegram-канал ‎SHOT.