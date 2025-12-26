Популярный певец умер из-за мощного удара током в магазине
На рабочем месте трагически погиб популярный бразильский певец Кевин Коста, исполнявший музыку в жанре госпел. Об этом сообщает издание Metropoles.
Инцидент произошел в магазине автозапчастей в городе Гояния. Артист, также работавший электриком, получил смертельный удар током при установке розетки.
25-летний Коста находился на высоте около шести метров и был закреплен страховочными ремнями. После несчастного случая он некоторое время продолжал висеть на стене, поскольку спасатели не могли сразу до него добраться.
Прощание с музыкантом состоялось на кладбище Вале-ду-Серрадо накануне католического Рождества.
