Популярный певец умер из-за мощного удара током в магазине

Бразильский певец Кевин Коста погиб после удара током в магазине автозапчастей
Фото: iStock/Soumen Hazra

На рабочем месте трагически погиб популярный бразильский певец Кевин Коста, исполнявший музыку в жанре госпел. Об этом сообщает издание Metropoles.



Инцидент произошел в магазине автозапчастей в городе Гояния. Артист, также работавший электриком, получил смертельный удар током при установке розетки.

25-летний Коста находился на высоте около шести метров и был закреплен страховочными ремнями. После несчастного случая он некоторое время продолжал висеть на стене, поскольку спасатели не могли сразу до него добраться.

Прощание с музыкантом состоялось на кладбище Вале-ду-Серрадо накануне католического Рождества.

