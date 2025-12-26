Школьника, обматерившего пожилого учителя в Москве, отчислили через пару дней после инцидента
Московского школьника отчислили за нецензурные оскорбления в адрес учителя на уроке
Московского школьника, публично оскорбившего учителя на уроке, отчислили через пару дней. Об инциденте, произошедшем в школе №1158, сообщили в Telegram-канале «Осторожно, Москва».
Согласно материалу, 61-летний преподаватель иностранных языков вежливо попросил ученика убрать телефон. Подросток в ответ начал грубить: обрушил на педагога шквал нецензурной брани. Одновременно с этим он угрожал мужчине увольнением и заявлял, что ему нет дела до того, что сейчас говорит учитель.
Совратившей 16-летнего школьника и родившей от него учительнице назначили новое наказание
Конфликт сняли на видео, информацию о случившемся передали в полицию.
«Школа занимает принципиальную позицию: оскорбления педагогов и агрессия недопустимы и не должны оставаться без последствий», — сказали в дирекции учебного заведения.Об отчислении наглого ученика стало известно утром 25 декабря. Формально родители подростка сами написали заявление.
Ранее председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец высказалась по поводу того, как следует поступать с агрессивными школьниками и трудными подростками.