Школьника, обматерившего пожилого учителя в Москве, отчислили через пару дней после инцидента

26 декабря 2025, 04:52

Московского школьника отчислили за нецензурные оскорбления в адрес учителя на уроке

Фото: iStock/FotoDuets

Московского школьника, публично оскорбившего учителя на уроке, отчислили через пару дней. Об инциденте, произошедшем в школе №1158, сообщили в Telegram-канале «Осторожно, Москва».





Согласно материалу, 61-летний преподаватель иностранных языков вежливо попросил ученика убрать телефон. Подросток в ответ начал грубить: обрушил на педагога шквал нецензурной брани. Одновременно с этим он угрожал мужчине увольнением и заявлял, что ему нет дела до того, что сейчас говорит учитель.





«Школа занимает принципиальную позицию: оскорбления педагогов и агрессия недопустимы и не должны оставаться без последствий», — сказали в дирекции учебного заведения.