В Республике Алтай ликвидировали пожар на турбазе «Юность»
На турбазе «Юность» в Республике Алтай произошел крупный пожар. Площадь возгорания составила 600 квадратных метров. Об этом пишет РИА Новости.
Прибывшие спасатели увидели, что огонь охватил второй этаж двухэтажного здания, предназначенного для сезонного проживания. Тушение пожара заняло несколько часов. В 09:23 пламя удалось ликвидировать.
Для борьбы с огнем привлекли 74 человека и 21 единицу техники. Специалисты продолжают выяснять причины возгорания. К счастью, никто не пострадал в результате инцидента.
