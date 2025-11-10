В столичном метро пенсионерка толкнула на рельсы 13-летнюю девочку
В Москве пенсионерка толкнула ребенка на рельсы в метро. Об этом сообщает ГСУ СК России по региону.
Инцидент произошел 9 ноября на платформе станции метро «Таганская». Согласно информации следствия, женщина 1961 года рождения, испытывая личную неприязнь, толкнула 13-летнюю девочку на пути.
Пострадавшая находится с родственниками, её жизни и здоровью ничего не угрожает. Злоумышленницу задержали. Ей предъявлено обвинение по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 105 УК РФ. Следствие планирует обратиться в суд с ходатайством о её аресте.
