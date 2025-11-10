В столичном метро пенсионерка толкнула на рельсы 13-летнюю девочку

10 ноября 2025, 11:02

В Москве пенсионерка толкнула 13-летнюю девочку на рельсы в метро

Фото: iStock/spacedrone808

В Москве пенсионерка толкнула ребенка на рельсы в метро. Об этом сообщает ГСУ СК России по региону.