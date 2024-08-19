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Шведская полиция задержала русскоговорящего мужчину по подозрению в терроризме

19 августа 2024, 18:43
Фото: istockphoto/Daniel Holking

Фото: istockphoto/Daniel Holking

Шведские полицейские задержали русскоговорящего мужчину по подозрению в терроризме, передают журналисты TV4.
«Полиция безопасности задержала 41-летнего мужчину по подозрению в террористических преступлениях», — сказано в сообщении телеканала.

Представитель шведских стражей порядка Фредрик Хультгрен-Фриберг пояснил, что задержанного требуют экстрадировать с территории государства, поскольку его подозревают в совершении теракта в другой стране.



Известно, что мужчину ранее разыскивали в РФ. Шведский прокурор Матс Юнгквист не стал комментировать, чьим гражданином является задержанный, сообщают обозреватели.

Также уточняется, что дело имеет статус «особой конфиденциальности».

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#терроризм
#криминал
#новости
Подмосковные спасатели сняли с клёна кошку и её хозяйку
19 августа 2024, 18:50

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Работники Мособлпожспаса сняли с дерева кота и его хозяйку. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
В службу 112 позвонила жительница деревни Шохово Можайского городского округа. Женщина сообщила, что её кошка утром залезла на высокий клён и не может спуститься.
«Прибыв по указанному адресу, огнеборцы 234-й пожарно-спасательной части обнаружили на дереве не только кошку, но и её хозяйку. Женщина решила не дожидаться специалистов и забралась на четырёхметровую высоту, желая самостоятельно спасти любимицу. Спускали обоих по лестнице-штурмовке», – отметили в пресс-службе.
Один из пожарных поднялся на дерево, помог женщине переместиться на лестницу и стал контролировать спуск, пока хозяйка с перепуганным животным не оказалась в безопасности.

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#112
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Раздели и поставили на колени: беременная сибирячка устроила самосуд над 17-летней любовницей мужа
19 августа 2024, 17:47

Фото: iStock/Tinnakorn Jorruang

В поселке Тура на севере Красноярского края произошла страшная история. Обманутая беременная женщина вместе с подругами вывезла в лес школьницу, с которой ей изменял муж, и устроила самосуд.
О том, каким унижениям подверглась несовершеннолетняя и почему «любовник» бросил ее на растерзание беременной супруге, расскажет редакция «Радио 1».

«Будоражил секс со школьницей»: Как развивались отношения между 15-летней девушкой и 24-летним мужчиной


После восьмого класса Настя переехала в поселок Тура. Мама девушки сомневалась, стоит ли ей переезжать так далеко, ведь до Туры можно добраться лишь на лодке или на вертолёте, однако другого выхода не было. Так в девятом классе Настя стала жить одна без родителей.

Судьбоносное знакомство произошло на лестничной площадке. Настя отправилась за ключами от квартиры, которую они снимали с подругой, и встретила Дениса. Он случайно задел её, и это разозлило Настю. Между ними завязалась потасовка, в результате которой они познакомились.

Денис был старше Насти на 9 лет. По словам девушки, между ними сразу же возникло притяжение. Они начали общаться, и Денис был очень настойчив. Он ухаживал за Настей, говорил красивые слова и признавался в любви. Так Денис стал первым мужчиной в жизни пострадавшей 17-летней школьницы.

Весной девушка уехала домой на каникулы и забыла про Дениса. Когда она вернулась осенью на учёбу, то Денис снова появился в её жизни. Он сообщил ей, что женат, после чего Настя бросила его.

Жена узнала про многолетние измены с несовершеннолетней


А через год отношения Насти и Дениса возобновились. Девушка не говорила об этом родителям. Настя вспоминает, что никогда не настаивала на разводе Дениса с супругой. Она собиралась поступать в университет и строить будущее, однако Денис настаивал на том, что после развода они будут жить вместе, и девушка никуда не поедет.

Вскоре Настя решила, что такие отношения не имеют будущего, и решила порвать с ним. В один из дней ей поступило сообщение от жены Дениса, которая была в ярости. Как утверждает девушка, Денис подло наврал супруге о том, что инициатором отношений является несовершеннолетняя школьница, а он и не знает, как от нее избавиться.

«Вывезли в лес на стрелку»: Как подруги беременной женщины издевались над школьницей в лесу


История получила неожиданный поворот, после того, как обманутая беременная жена решила действовать. Однажды близкая знакомая обманутой жены, которая тоже оказалась из одного поселка, что и Настя, вызвала ее на разговор. Предлог был безобидный: передать документы родне, если Настя поедет в родной Кислокан. Девушки договорились встретиться вечером возле интерната. Однако Лена приехала не одна, а с маленькой дочкой на руках и своей знакомой С., о которой ходят жуткие слухи.

Настя подумала, что при ребёнке ничего не сделают, поэтому вышла к ним. Как только она села в автомобиль, двери заблокировали и отобрали мобильник. Начались расспросы об отношениях. Девушка испугалась и соврала, что ничего не было. Возле местного магазина в машину подсела обманутая супруга Татьяна.

Оказалось, что Денис взял её с маленьким сыном от другого мужчины. А незадолго до всего случившегося Таня узнала, что скоро у нее с мужем у них должен родиться общий ребёнок. Ей казалось, что ее идеальную семью разрушила смс от 17-летней любовницы.

Настю повезли в лес. Вытащили силой, толкнули на землю и заставили умолять о прощении на коленях. Настя долго не хотела вставать на колени, однако Лена заставила это сделать силой. Примечательно, что все происходило на глазах у маленького ребенка. Далее с пострадавшей Насти сняли кофту и раздели, а происходящее стали снимать на видео.

В это время изменник и педофил Денис отсиживался дома и не предпринял никаких попыток, чтобы остановить боевую супругу и ее подруг. Оказалось, что мужчина испугался. Спасти Настю помогли прохожие, которые спугнули злоумышленниц.

«Угрозы, раскаяние и уголовка»: Что ожидает 24-летнего педофила после отношений и избиения несовершеннолетней


Долгое время Настя пребывала в сильном испуге. В полицию обратилась мама девочки. По словам пострадавшей, ее еще долго пугали тем, что выложат в сеть видео с унижениями девушки.

Две девушки из компании Татьяны пришли к дому родственников Насти на следующий день. Это были Лена и С. Они уверяли, что видео уже удалили. Они говорили, что не хотели всего этого, мол все случилось спонтанно. Мама Насти рассказала, что заявление было написано только на женскую компанию, уголовное дело перешло на Дениса автоматически.

Уточняется, что следователи не нашли состава преступления в действиях подруг обиженной Татьяны. Согласно информации следствия, Настю не били и не удерживали насильно. После беседы её вернули обратно. В прокуратуру был направлен административный материал за оскорбление и унижение чести и достоинства. В отношении Дениса было возбуждено уголовное дело.

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SHOT: Люди застряли на колесе обозрения в Измайловском Кремле в Москве
19 августа 2024, 17:40

Фото: istockphoto/heckepics

Несколько десятков человек застряли на колесе обозрения в Измайловском Кремле в Москве, информирует SHOT.
По информации журналистов, аттракцион остановился в результате скачка напряжения. Продолжить движение колесо не может. Некоторые пассажиры находятся на высоте в 55 метров. На месте происшествия работают оперативные службы.

Ранее сообщалось, что в одном из городов Подмосковья погиб подросток от паров освежителя воздуха. Мальчику было 15 лет. Он гулял с друзьями, потом немного отстал от них для покупки аэрозоля в сетевом магазине. Выйдя из торговой точки, он упал в кусты. Когда друзья попытались его поднять, он побежал, после чего упал и умер до приезда скорой.

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#москва
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Подросток погиб в Подмосковье от паров освежителя воздуха
19 августа 2024, 17:26

Фото: istockphoto/Iulianna Est

Подросток в возрасте 15-ти лет, проживавший на востоке Подмосковья, умер, вдохнув пары освежителя воздуха. Об этом сообщает «МК». Журналисты уточнили, что парню стало плохо практически на пороге одного из сетевых магазинов.
Все произошло в субботу во время прогулки молодого человека с друзьями. Он немного отстал от компании, чтобы купить аэрозоль. Мелкую пыль несчастный вдохнул еще при выходе из магазина, чтобы друзья не видели его пагубного пристрастия. Он завалился в кусты, сделав буквально несколько шагов.

Приятели стали его поднимать, но он начал убегать, а после упал на дорогу. Школьник умер до приезда медиков.

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#россия
#подмосковье
#новости
#смерть
#подростки
#новости подмосковья
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В районе Варшавы пассажирский поезд столкнулся с автобусом, есть пострадавшие
19 августа 2024, 16:40

Фото: istockphoto / designbydx

Под Варшавой пассажирский поезд столкнулся с автобусом. Есть пострадавшие. Об этом сообщает издание Goniec.
«Утром в понедельник, 19 августа, на неохраняемом железнодорожном переезде на улице Марии Домбровской в городе Коморов, что под Варшавой, произошла авария. Столкнулись пригородный автобус и поезд Варшавской пригородной железной дороги, который следовал в сторону столицы», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, водитель автобуса не уступил дорогу поезду, который двигался со стороны города Гродзиск-Мазовецкий в сторону Варшавы.

В результате аварии автобус получил серьёзные повреждения, четыре пассажира получили травмы и были доставлены в больницу.

Из-за аварии было остановлено движение поездов по обоим путям, что привело к задержкам и изменениям в расписании.

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Мальчики для утех, ВИЧ и наркотики: Директора «‎Медтехники» приговорили к 13 годам колонии

В Саратовской области арестовали мужчину, державшего трех рабов на ферме
#поезд
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#авария
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#травмы
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Мальчики для утех, ВИЧ и наркотики: Директора «‎Медтехники» приговорили к 13 годам колонии
19 августа 2024, 16:29

Фото: istock/greenleaf12

Железнодорожный районный суд города Красноярска 17 мая приговорил бывшего директора госпредприятия акционерного общества «Медтехника» Михаила Вараву к 13 годам лишения свободы за надругательство над двумя подростками. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Михаил Варава

Михаил Варава состоит в официальном браке, у него четверо детей, один из них является внебрачным ребенком.

Как мужчина искал подростков для утех

Своих жертв извращенец искал через свою 19-летнюю любовницу в период с февраля по май 2022 года. Именно она представила мужчину 17-летнему воспитаннику одного из детских домов.

Помимо этого, жертвой педофила стала 13-летняя девочка, а также другие несовершеннолетние, которым он давал наркотики «для расслабления», деньги и еду.
Фото: istock/kozorog

Врачи озвучили диагноз: ВИЧ

Встреча с воспитанником детского дома прошла на съемной квартире в одном из домов на улице Горького. Спустя некоторое время после контакта с Варавой мальчик почувствовал себя плохо и обратился в больницу. К его ужасу, врачи поставили ему диагноз: вирус иммунодефицита человека (ВИЧ).
Фото: istock/Motortion

Какой аспект помог правоохранителям выйти на педофила

Правоохранители смогли выйти на Вараву, когда 17-летний мальчик-сирота стал получать крупные денежные суммы на свой банковский счет. Встречи с ним «носили системный характер».

Возбуждено уголовное дело

Суд приговорил Михаила Вараву к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Судили его по четырем статьям: получение сексуальных услуг несовершеннолетнего в возрасте 16 — 18 лет, склонение несовершеннолетнего к потреблению наркотиков, развратные действия с лицом в возрасте 12 — 14 лет.

Последняя статья не разглашается, поскольку она связана с медицинской тайной. Осужденный планирует обжаловать приговор в краевом суде.
Фото: istock/Aleksandra Nigmatulina

Михаил Варава освобожден от должности руководителя АО «Медтехника» после длительного пребывания в СИЗО

Стоит отметить, что, несмотря на пребывание в следственном изоляторе, Михаила Вараву долгое время не увольняли с поста руководителя акционерного общества «Медтехника».

По словам и.о. министра здравоохранения Красноярского края Бориса Немика, причиной этому стало отсутствие судебных решений. Однако 5 июня 2023 года мужчину все-таки уволили с занимаемой должности в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 278 Трудового кодекса РФ.

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Беспилотник ВСУ атаковал детский сад в Кременной
Третьяков: беспилотник ВСУ атаковал детский сад в Кременной
19 августа 2024, 16:12

Фото: istockphoto/maxim4e4ek

Украинский беспилотник атаковал детский сад в Кременной Луганской народной республики. Как сообщил руководитель городской администрации Вячеслав Третьяков, летательный аппарат влетел в окно, пострадавших, к счастью, нет.
«В очередной раз вооруженные формирования Украины нанесли целенаправленный удар по нашему детскому саду в городе Кременная. С использованием БПЛА, который влетел в окно, вооруженные силы Украины нанесли значительные повреждения зданию», — говорится в публикации чиновника.

Третьяков добавил, что детский сад закрыли для посетителей, поскольку учреждение находится близко к линии боевого соприкосновения. Охрана и воспитатели также не пострадали.

Глава администрации особо подчеркнул, что на территории детского сада нет военных объектов, а действия ВСУ Третьяков назвал «бесчеловечным актом».

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В Саратовской области арестовали мужчину, державшего трех рабов на ферме
19 августа 2024, 15:56

Фото: iStock/Yingko

Пугачевский районный суд Саратовской области арестовал местного жителя, который держал трех рабов на ферме. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Уточняется, что мужчине грозит от трех до десяти лет лишения свободы. Во время судебного заседания злоумышленник возражал, заявляя, что не планирует скрываться от правоохранителей и оказывать давление на потерпевших и свидетелей, но суд пришел к убеждению о необходимости ареста.

Согласно данным следствия, в период с апреля по август обвиняемый незаконно удерживал на своей ферме трех человек и заставлял их работать. Знакомые преступника нашли троих мужчин для работы с его скотом. В рамках договора они обязались содержать в порядке животных хозяина фермы, а он обязался выплачивать им ежемесячную зарплату.

Через некоторое время вместо денег работники фермы получили угрозы насилием. Также в отношении одного из потерпевших фигурант дела применил физическое насилие, когда тот попытался сбежать. В начале этого месяца одному из потерпевших все же удалось сбежать. Он и обратился в полицию.

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#саратовская область
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У берегов Италии при торнадо затонула суперъяхта Bayesian, есть погибшие
19 августа 2024, 15:51

Фото: istockphoto/msan10

Судно Bayesian, на борту которого было 22 человека, затонуло недалеко от итальянского Палермо на Сицилии. Один человек погиб, еще шестеро пропали, сообщает агентство ANSA.
По данным журналистов, яхта шла под британским флагом, в основном пассажиры были подданными Соединенного Королевства. Кроме того, присутствовали граждане Новой Зеландии, Ирландии, а также те, у кого двойное гражданство, а именно, Британии и Франции.

По последней информации, береговая охрана спасла 15 человек, включая годовалого малыша, отправленного в детскую больницу в Палермо.

Затонувшая яхта расположена на глубине 49 метров в 800 метрах от берега. Авторы материала указали, что ранее в том районе прошел ураган.

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