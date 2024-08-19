Шведская полиция задержала русскоговорящего мужчину по подозрению в терроризме

Фото: istockphoto/Daniel Holking
Шведские полицейские задержали русскоговорящего мужчину по подозрению в терроризме, передают журналисты TV4.
«Полиция безопасности задержала 41-летнего мужчину по подозрению в террористических преступлениях», — сказано в сообщении телеканала.Представитель шведских стражей порядка Фредрик Хультгрен-Фриберг пояснил, что задержанного требуют экстрадировать с территории государства, поскольку его подозревают в совершении теракта в другой стране.
Известно, что мужчину ранее разыскивали в РФ. Шведский прокурор Матс Юнгквист не стал комментировать, чьим гражданином является задержанный, сообщают обозреватели.
Также уточняется, что дело имеет статус «особой конфиденциальности».
Читайте также:
Раздели и поставили на колени: беременная сибирячка устроила самосуд над 17-летней любовницей мужа
SHOT: Люди застряли на колесе обозрения в Измайловском Кремле в Москве
Подросток погиб в Подмосковье от паров освежителя воздуха
Никита Кротов