SHOT: Люди застряли на колесе обозрения в Измайловском Кремле в Москве

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Несколько десятков человек застряли на колесе обозрения в Измайловском Кремле в Москве, информирует SHOT.
По информации журналистов, аттракцион остановился в результате скачка напряжения. Продолжить движение колесо не может. Некоторые пассажиры находятся на высоте в 55 метров. На месте происшествия работают оперативные службы.
Ранее сообщалось, что в одном из городов Подмосковья погиб подросток от паров освежителя воздуха. Мальчику было 15 лет. Он гулял с друзьями, потом немного отстал от них для покупки аэрозоля в сетевом магазине. Выйдя из торговой точки, он упал в кусты. Когда друзья попытались его поднять, он побежал, после чего упал и умер до приезда скорой.
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Никита Кротов