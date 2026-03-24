Лазивший по крыше гаража подросток погиб на Алтае от удара током
В Барнауле владельцу гаража предъявили обвинение по делу о гибели подростка от удара током. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по Алтайскому краю.
По данным ведомства, 68-летнему жителю города вменяют причинение смерти по неосторожности. В качестве меры пресечения ему избрали подписку о невыезде.
Следствие считает, что еще в 2010 году мужчина самовольно подвел электричество к своему гаражу — кабель был подключенным к розетке на балконе квартиры. В 2024 году он получил инвалидность и перестал пользоваться гаражом, однако питание не отключил, и провод оставался под напряжением.
Трагедия произошла вечером 22 марта 2026 года. По версии следствия, на крыше гаража находились трое подростков. Одиннадцатилетний мальчик коснулся оголенного провода, получил смертельный удар током и позже скончался. Его девятилетний друг, пытавшийся помочь, получил ожоги.
