Популярная телеведущая попала в больницу после экстремальной велопоездки

24 марта 2026, 11:46

Ведущая Минчин попала в больницу с обморожением после велопоездки на морозе

Телеведущая Луиза Минчин оказалась в больнице из-за обморожения после велочелленджа в Канаде. Об этом пишет «Би-би-си».





Минчин планировала проехать 483 километра за три дня по северным регионам Канады. Однако, преодолев четверть пути, она и спортсменка Мими Андерсон приняли решение остановиться. Температура во время поездки опускалась до минус 40 градусов, что создало угрозу для их здоровья.





«Оказалось, мы правильно сделали, что остановились. У нас обеих обморожение», — рассказала телеведущая в видео из больницы.