Серия землетрясений произошла в одной стране
Серия землетрясений произошла во Франции. Об этом сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).
Всего за сутки на территории страны зарегистрировали семь подземных толчков. Магнитуда сильнейшего из них достигла трех баллов по шкале Рихтера. Его эпицентр находился в 13 километрах от города Анноне, в котором проживают 18 тысяч человек. Очаг, в свою очередь, залегал на глубине пяти километров.
Магнитуда остальных землетрясений не превысила двух баллов. Некоторые из них зафиксировали примерно в восьми километрах от городов Гере, Сен-Жюньен и Кастр. Эпицентр других толчков находился в 12-18 километрах от городов Ламбаль, Брессюир и Шатель-Гийон.
Еще одно землетрясение магнитудой 2,2 произошло на границе с Германией — в четырех километрах от немецкого города Санкт-Вендель.
Читайте также: