Достижения.рф

Серия землетрясений произошла в одной стране

Серия малоощутимых землетрясений произошла во Франции
Фото: iStock/SteveCollender

Серия землетрясений произошла во Франции. Об этом сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).



Всего за сутки на территории страны зарегистрировали семь подземных толчков. Магнитуда сильнейшего из них достигла трех баллов по шкале Рихтера. Его эпицентр находился в 13 километрах от города Анноне, в котором проживают 18 тысяч человек. Очаг, в свою очередь, залегал на глубине пяти километров.

Магнитуда остальных землетрясений не превысила двух баллов. Некоторые из них зафиксировали примерно в восьми километрах от городов Гере, Сен-Жюньен и Кастр. Эпицентр других толчков находился в 12-18 километрах от городов Ламбаль, Брессюир и Шатель-Гийон.

Еще одно землетрясение магнитудой 2,2 произошло на границе с Германией — в четырех километрах от немецкого города Санкт-Вендель.

Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0