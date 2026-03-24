Бурятскому бойцу ММА грозит тайская тюрьма за работу на мошеннический колл-центр
В Таиланде задержали бойца ММА из Бурятии, подозреваемого в работе на мошеннический колл-центр. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Речь идет о 20-летнем Марке Жамбалове, также известном как Дархан. Полиция Чонбури занималась поимкой мошенников, использующих колл-центры. В ходе этого мероприятия силовики вышли на несколько иностранцев, совершивших более 198 операций по снятию наличных в банкоматах района На Джомтьен. Сумма ущерба превысила 11,5 миллиона рублей.
Спортсмена взяли с поличным возле банкомата. При нем нашли телефон, 96 тысяч бат (около 250 тысяч рублей) и мотоцикл. При обыске в квартире у него изъяли несколько банковских карт на чужие имена и крупную сумму наличных. Теперь парню грозит до восьми лет тюрьмы и штраф в 160 тысяч бат.
