Стало известно имя подозреваемого в убийстве Ирины Фарион

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Задержанного по делу об убийстве бывшего депутата Верховной рады Ирины Фарион зовут Вячеслав Зинченко. Это молодой человек 2006 года рождения.
Об этом сообщил украинский портал «Страна.ua». Известно, что молодой человек проживал вдвоём с матерью, отец воюет на передовой. Он профессионально занимался футболом, играл за Детско-юношескую спортивную школу на первенство Днепропетровской области.
Ранее глава министерства внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, что следствие склоняется к версии, что Зинченко был лишь простым исполнителем. Известно, что он был подписан на многие ультраправые телеграм-каналы, в которых оставлял расистские и антисемитские комментарии. В январе упоминал о неонацистской группировке NS/WP*, которая накануне взяла на себя ответственность за убийство Фарион.
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Александр Бойцов