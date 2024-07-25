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Подозреваемый во взрыве автомобиля в Москве служил греко-католическим алтарником

25 июля 2024, 16:52
Фото: istockphoto/madsci

Фото: istockphoto/madsci

Подозреваемый во взрыве машины в столице Евгений Серебряков приходил в католический кафедральный собор Непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии в Москве. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ, ссылаясь на генерального викария архиепархии Божией Матери в Москве Кирилла Горбунова.
«В целом он в соборе появлялся, я его могу узнать, некоторые другие люди его могут узнать. Я не могу вспомнить, видел ли я его в этом году, или год назад, или пять лет назад, я очень смутно его помню», — прокомментировал Горбунов.

Взрыв автомобиля произошел 24 июля. В результате инцидента пострадал офицер Андрей Торгашов и его супруга.



Ранее сообщалось, что Евгений Серебряков интересовался историей Украины.

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#взрыв
#машины
Обвиняемый в вымогательстве Щербаков скрылся в Турции
26 июля 2024, 09:53

Фото: istockphoto / simpson33

Следствие предоставило суду информацию о том, что Щербаков покинул страну в 2023 году и отправился в Турцию.
«Следствие сообщило суду, что в октябре 2023 года бывший генеральный директор киностудии «Ленфильм» Фёдор Щербаков выехал в Турцию. Эта информация следует из материалов дела», — сообщили в РИА Новости.

Ранее Щербакова объявили в розыск по статье 163 Уголовного кодекса Российской Федерации — вымогательство.

Международный розыск был объявлен после информации о том, что 25 октября 2023 года он пересек границу и вылетел в Турцию. Однако сведений о его возвращении или прибытии на родину нет.

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#розыск
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#новости
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В Красноярском крае поймали двух подростков-диверсантов
26 июля 2024, 09:34

Фото: istockphoto / Yingko

В Красноярском крае суд признал двух подростков виновными в попытке совершения диверсии.
В качестве наказания они будут отбывать срок в воспитательной колонии, сообщили в ТАСС.

Красноярский краевой суд признал двух подростков виновными в попытке диверсии. Один из них также был признан виновным в поджоге релейных шкафов на железной дороге, как сообщает суд.

«Красноярский краевой суд вынес приговор двум несовершеннолетним, которые пытались совершить диверсию. Один из них также был признан виновным в поджоге релейных шкафов в городе Уяре», — сообщает пресс-служба суда.

Подробности о том, какая именно попытка диверсии имелась в виду, в суде не уточнили. Один из подростков был приговорён к 5,5 годам воспитательной колонии, а другой — к 4 годам воспитательной колонии.

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#суд
#приговор
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#подростки
#диверсанты
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ФСБ обнародовала кадры экстрадиции из Турции подозреваемого во взрыве в Москве
26 июля 2024, 09:21

Фото: iStock/irene_rebrova

ФСБ России показала кадры оперативной видеосъемки экстрадиции в Россию из Турции Евгения Серебрякова, подозреваемого во взрыве автомобиля в Москве. Видео публикует РИА Новости.
На опубликованном ролике виден самолет авиакомпании Turkish Airlines после посадки, далее сотрудники ФСБ выводят Серебрякова из лайнера, сажают в микроавтобус и увозят. Во время допроса Серебряков сообщил, что начал общаться с куратором из Службы безопасности Украины зимой прошлого года.




Напомним, в среду, 24 июля, на севере Москвы на парковке взорвался автомобиль Toyota Land Cruiser, на который было установлено самодельное взрывное устройство. В салоне находились мужчина и женщина. В Бодруме был задержан фигурант дела, им оказался Евгений Серебряков. СБУ обещала заплатить ему от 10 до 20 тысяч долларов за ликвидацию российского офицера.

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#сбу
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В Жуковском задержали по горячим следам похитителя собаки
26 июля 2024, 09:20

Фото: iStock/irene_rebrova

Мужчину задержала полиция за похищение породистой собаки в Жуковском, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«В полицию обратился хозяин собаки породы пекинес. Он рассказал, что гулял со своим питомцем и ненадолго зашёл в магазин на Молодёжной улице, а собаку на это время привязал поводком к столбу. А когда вернулся, собаки уже не было», — говорится в сообщении.
Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения и в кратчайшие сроки установили, где живёт предполагаемый похититель. Оказалось, что это 30-летний местный житель. В его квартире был обнаружен и украденный пекинес. Собаку сразу вернули законному владельцу.

Похититель рассказал, что сам давно мечтал о таком питомце, но денег на покупку породистой собаки не было. Поэтому, увидев собаку без хозяина, он отвязал её и забрал себе.

Против задержанного завели уголовное дело по статье «Кража» и отпустили под подписку о невыезде.

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Серебряков признался, что собирал бомбу под машину под контролем куратора из СБУ
26 июля 2024, 09:00

Фото: iStock/MukundaDe

Задержанный по делу о подрыве автомобиля Toyota Land Cruiser в Москве Евгений Серебряков признался, что заложил бомбу под машину, а собирал ее под контролем куратора из Службы безопасности Украины. Это следует из видео, опубликованного ФСБ России.
«Я под контролем и с инструкциями от Ильи собрал взрывное устройство, заложил его под автомобиль», — рассказал он.

В среду на севере Москвы прогремел взрыв. На парковке взорвался автомобиль Toyota Land Cruiser, на который было установлено самодельное взрывное устройство. В салоне находились мужчина и женщина. В Бодруме был задержан фигурант дела, им оказался Евгений Серебряков. СБУ обещала заплатить ему от 10 до 20 тысяч долларов за ликвидацию российского офицера.

Ранее сообщалось, что обвиняемый в подрыве автомобиля в Москве Евгений Серебряков мог быть записан у других контактов как «‎Женя Конфеты» и «‎Хохлятский Странец». Он указал в своей анкете адреса мест, где проживал в разные периоды жизни. Это Москва, где он провел последние годы, Урюпинск, где он закончил школу, а также Волгоград и Одинцово. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#москва
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#мужчина
#сбу
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Стало известно, сколько Серебрякову обещала СБУ за подрыв российского офицера
Серебряков рассказал, сколько ему обещала СБУ за подрыв российского офицера
26 июля 2024, 08:48

Фото: iStock/Pineapple Studio

СБУ обещала заплатить Евгению Серебрякову от 10 до 20 тысяч долларов за ликвидацию российского офицера, следует из видео, опубликованного ФСБ.
В среду на севере Москвы прогремел взрыв. На парковке взорвался автомобиль Toyota Land Cruiser, на который было установлено самодельное взрывное устройство. В салоне находились мужчина и женщина. В Бодруме был задержан фигурант дела, им оказался Евгений Серебряков.

По его словам, на связь с СБУ он вышел самостоятельно в феврале 2023 года. Серебряков переписывался с куратором по имени Илья, тот предложил ему ликвидировать российского офицера.

«Я забрал компоненты для создания самодельного взрывного устройства. Илья обещал также украинское гражданство и вознаграждение от 10 до 20 тысяч долларов», — сказал мужчина.

Ранее сообщалось, что обвиняемый в подрыве машины в Москве хорошо учился и получил стипендию. Помимо этого, Серебряков был призером различных конкурсов по истории.

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#автомобиль
#взрыв
#мужчина
#машины
#сбу
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В ЯНАО произошел взрыв на предприятии по добыче газа, есть погибший
26 июля 2024, 08:25

Фото: iStock/dzika_mrowka

В результате взрыва на предприятии по добыче газа на Восточно-Уренгойском месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе погиб один человек. Об этом сообщили в СУ СК по региону.
Уточняется, что еще восемь человек пострадали. Взрыв произошел около 3.00 по местному времени (01:00 мск). Согласно предварительной информации, взорвалась установка комплексной подготовки газа.

На место происшествия выехали представители прокуратуры. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в торговом центре в Апшеронске Краснодарского края произошел взрыв. Большая часть здания обрушилась, пострадали десять человек. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Переспавшую с двумя школьниками учительницу выпустили из тюрьмы

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#газ
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Переспавшую с двумя школьниками учительницу выпустили из тюрьмы
В США переспавшую с двумя школьниками учительницу Риццителло выпустили из тюрьмы
26 июля 2024, 08:11

Фото: iStock/Sayan_Moongklang

В США учительницу из штата Нью-Джерси, которая переспала с двумя учениками, выпустили из тюрьмы. Об этом информирует Star News Group.
36-летнюю Джули Риццителло, которая преподавала английский язык в школе города Уолл, заключили под стражу в начале июля. Согласно данным обвинения, в период с апреля по середину июня женщина состояла в интимных отношениях с восемнадцатилетним обучающимся.

В среду, 17 июля, Риццителло предъявили новое обвинение. Уточняется, что в 2017 году учительница неоднократно занималась сексом еще с одним школьником. Во вторник, 23 июля, окружной суд постановил освободить Риццителло до начала основного процесса. Она провела в тюрьме 20 дней. Решение основывается на том, что женщина ранее не была судима, замужем и является матерью двоих малолетних детей.

При этом Риццителло должна отчитываться перед правоохранительными органами раз в месяц по телефону, воздерживаться от употребления алкоголя и наркотических веществ, не владеть оружием и заняться поисками нового места работы. Также обвиняемой запретили появляться на территории учебного заведения, где она преподавала.

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#обвинение
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#язык
#секс
#школьники
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Появились новые подробности о личности обвиняемого в подрыве машины в Москве
Обвиняемый в подрыве машины мог быть записан в Сети как «‎Хохлятский Странец»
26 июля 2024, 07:31

Фото: istockphoto/trikolor

Обвиняемый в подрыве автомобиля в Москве Евгений Серебряков мог быть записан у других контактов как «‎Женя Конфеты» и «‎Хохлятский Странец». Об этом информирует РИА Новости.
В среду утром на севере Москвы прогремел взрыв. На парковке взорвался автомобиль Toyota Land Cruiser, на который было установлено самодельное взрывное устройство. В салоне находились женщина и мужчина. В Бодруме был задержан фигурант дела, им оказался Евгений Серебряков. Ранее сообщалось, что его профиль «ВКонтакте» назван по-украински — «Євген Серебряков».

Из баз данных, в которых можно найти Серебрякова, среди его возможных имен в сети, которые он мог сам выбирать для себя, так и быть записанным у других, значатся следующие варианты: «Евгений Малдерович», «Evgeny Malderovich», «Женя Конфеты Хохлятский Странец», «Женя Конфеты», «Євген Серебряков», «Євген Москва», «Yevgen Serebryakov», «Evgeny Serebryakov», «Evgeny», «Evgeniy», «Евгений Серебряков», «Евгений», «Серебряков Евгений».

Он указал в своей анкете адреса мест, где проживал в разные периоды жизни. Это Москва, где он провел последние годы, Урюпинск, где он закончил школу, а также Волгоград и Одинцово.

Ранее сообщалось, что обвиняемый в подрыве машины в Москве хорошо учился и получил стипендию. Помимо этого, Серебряков был призером различных конкурсов по истории.

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Стало известно, где служил мужчина, пострадавший при взрыве автомобиля на севере Москвы

Стала известна возможная причина взрыва автомобиля в Москве
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#взрыв
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#мужчина
#машины
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