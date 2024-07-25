Подозреваемый во взрыве автомобиля в Москве служил греко-католическим алтарником

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Подозреваемый во взрыве машины в столице Евгений Серебряков приходил в католический кафедральный собор Непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии в Москве. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ, ссылаясь на генерального викария архиепархии Божией Матери в Москве Кирилла Горбунова.
«В целом он в соборе появлялся, я его могу узнать, некоторые другие люди его могут узнать. Я не могу вспомнить, видел ли я его в этом году, или год назад, или пять лет назад, я очень смутно его помню», — прокомментировал Горбунов.
Взрыв автомобиля произошел 24 июля. В результате инцидента пострадал офицер Андрей Торгашов и его супруга.
Ранее сообщалось, что Евгений Серебряков интересовался историей Украины.
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