В США полицейские застрелили афроамериканку в ее собственном доме

Фото: istockphoto / IPGGutenbergUKLtd
В США чернокожая женщина позвонила в полицию, чтобы сообщить об ограблении. Однако приехавшие полицейские не обнаружили ничего подозрительного и застрелили женщину.
Однако приехавшие полицейские не обнаружили ничего подозрительного и застрелили женщину.
На кухне полицейский грубо накричал на женщину, потому что она держала в руках ведро с горячей водой. Она поставила ведро на пол, как велел полицейский.
Но когда женщина снова потянулась к ведру, полицейский выстрелил и убил её.
Читайте также:
В Екатеринбурге банк захотел выселить семью участника СВО из единственного жилья
Неизвестные расстреляли автомобиль с пассажирами под Курском
Лжецелительницы украли у подмосковной пенсионерки драгоценности в носке
«В штате Иллинойс 36-летняя Соня Мэсси сообщила в полицию о том, что её дом ограблен. Однако, когда полицейские прибыли на место, они не нашли никаких признаков преступления. В ходе беседы с хозяйкой дома обстановка накалялась», — сообщили подробности дела в News.Ru.
На кухне полицейский грубо накричал на женщину, потому что она держала в руках ведро с горячей водой. Она поставила ведро на пол, как велел полицейский.
Но когда женщина снова потянулась к ведру, полицейский выстрелил и убил её.
Читайте также:
В Екатеринбурге банк захотел выселить семью участника СВО из единственного жилья
Неизвестные расстреляли автомобиль с пассажирами под Курском
Лжецелительницы украли у подмосковной пенсионерки драгоценности в носке
Мира Полтева