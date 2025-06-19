Леди-бои, тараканы и прокуренные номера: россиян поселили в адский отель в Дубае
Россиян, застрявших в Дубае, посетили в «бордель»
Российские туристы, застрявшие в Дубае из-за отмены рейсов Air Arabia, столкнулись с ужасными условиями проживания.
Как рассказала SHOT туристка Екатерина, их и еще около 15 человек поселили в отель Sosial, который, по их словам, больше похож на бордель: вокруг леди-бои, прокуренные номера, тараканы.
Екатерине удалось вылететь в Москву, но около пяти ее коллег все еще остаются в Дубае, ожидая вывозного рейса.
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