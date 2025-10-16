Трансвеститы* обокрали туриста и напали на сотрудника отеля в Таиланде
В Паттайе, одном из популярных туристических курортов Таиланда, произошло ограбление туриста из Индии с участием двух трансвеститов*. Об этом сообщает местное издание Bangkok Post.
Инцидент случился вечером 15 октября. 47-летний турист пригласил в свой номер молодую тайку, примерно 25–30 лет, и пообещал ей 500 батов (около 1,2 тысячи рублей). Однако женщина потребовала у него больше денег. Получив отказ, она позвала двух трансвеститов*, которые вскоре прибыли в отель.
Злоумышленники похитили у туриста около 25 тысяч батов (более 60 тысяч рублей). Когда сотрудник отеля попытался вмешаться и разрешить конфликт, на него напали. После нападения преступники вместе с вызывавшей их женщиной скрылись с места происшествия.
