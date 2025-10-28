В Москве двое мужчин занимаются сексом* при открытых шторах
Жители московского района Солнцево пожаловались на мужчин с первого этажа, которые регулярно занимаются сексом* при открытых шторах. Об этом сообщает Telegram-канал «Москвач+».
По словам очевидцев, сцены происходят вечером при включенном свете и видны с улицы, что вызывает возмущение родителей — происходящее замечают дети.
Соседи уже неоднократно просили пару* вести себя скромнее, однако ситуация повторяется. Пока жители не обращались в полицию, надеясь, что соседи прислушаются к просьбам и начнут закрывать шторы.
