Ледник Судного дня угрожает шести странам
Морской геофизик Британской антарктической службы Роберт Лартер заявил, что шельфовый барьер ледника Туэйтса в Западной Антарктиде может разрушиться уже в этом году. Об этом сообщает Daily Express.
Его называют «ледником Судного дня». Он содержит достаточно льда, чтобы при полном таянии поднять уровень моря более чем на два фута, или примерно на 0,6 метра. Газета пишет, что потеря Туэйтса может спровоцировать катастрофический обвал в нескольких регионах. В таком случае уровень воды может вырасти на три метра и более. По версии Daily Express, сильнее всего угроза затронет Великобританию, Нидерланды, США, Бангладеш, Тувалу и Мальдивы.
Проблема таяния ледников последние десятилетия стоит особенно остро. Некоторые исследования и вовсе указывают на то, что этот процесс в некоторых регионах уже невозможно остановить.
