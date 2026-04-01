Ледовое шоу Тутберидзе сорвалось в Казахстане
Ледовое шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» отменили в Астане. Мероприятие с участием звёзд фигурного катания планировали провести 1 мая. Об этом информирует Telegram-канал «Mash на спорте».
В программе должны были выступить олимпийские чемпионки Алина Загитова и Евгения Медведева, а также Александра Трусова, Аделия Петросян, Пётр Гуменник и Элизабет Турсынбаева — первая казахстанская фигуристка, завоевавшая серебро мирового первенства.
Организаторы заключили договор с «Барыс Ареной» ещё в августе, а в октябре получили официальное разрешение от государственных органов. Однако после завершения Олимпийских игр представители арены расторгли соглашение. Они не объяснили причину такого решения.
Билеты на шоу успели купить более 7500 зрителей. Стоимость составляла от 1,5 до 6 тысяч рублей. Отмена нанесла организаторам значительные убытки. Представители «Барыс Арены» отказались комментировать ситуацию.
