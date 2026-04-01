Школьник выстрелил из пневмата в висок однокласснице в свердловской школе
В Свердловской области 13-летний подросток выстрелил из пневматического пистолета в висок однокласснице. Об этом сообщает телеграм-канал Ural Mash со ссылкой на местных жителей.
Инцидент произошел 27 марта в школе №1 в поселке Зайково Ирбитского района. По словам очевидцев, после двух выстрелов «началась суета»: тревожную кнопку никто не нажал, а полицию вызвали не сразу. Нападавшего скрутила бухгалтер учреждения, удерживая его до приезда правоохранителей. Руководство школы не стало отменять уроки в тот день.
Девочка, бухгалтер и один из учителей отделались ссадинами, их жизни ничего не угрожает. В СК сообщили, что школьник воспитывается в благополучной семье, пистолет он взял у 19-летнего брата. Уголовное дело возбудили по статье «Халатность».
Ранее сообщалось, что девятиклассник принес в школу Челябинска арбалет, газовый баллончик, сигнальный пистолет и выстрелил в ровесницу.
