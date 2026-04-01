Раскрыто состояние пострадавших при взрыве в российском городе
Шесть человек, пострадавших при взрыве на заводе «Нижнекамскнефтехим», находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
По его словам, которые приводит РИА Новости, всего в больницах Нижнекамска и Казани продолжают лечение 12 человек. Остальные пострадавшие, по данным ведомства, находятся в состоянии средней степени тяжести.
Ранее сообщалось, что в связи с трагедией на химзаводе в Нижнекамске объявили трехдневный траур. В этот период отменят все развлекательные и массовые мероприятия, а на зданиях государственных учреждений приспустят флаги.
Напомним, взрыв газовой смеси и впоследствии пожар произошли на предприятии 31 марта. В результате происшествия погибли два человека, еще 72 пострадали, из них 68 обратились за помощью медиков. Уголовное дело возбудили по статье о нарушении требований промышленной безопасности на опасных объектах.
Читайте также: