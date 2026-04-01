Раскрыто состояние пострадавших при взрыве в российском городе

01 апреля 2026, 09:18

Шесть пострадавших при взрыве в Нижнекамске остаются в тяжелом состоянии

Шесть человек, пострадавших при взрыве на заводе «Нижнекамскнефтехим», находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.