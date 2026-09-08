«Ледяные глаза»: дело убивавшего и расчленявшего людей «чудовища» расследовали в Псковской области
Женщина-маньяк Анна Кузьмина убила почти всех в псковском селе
В Псковской области завершилось расследование резонансного дела о серии убийств в деревне Подборное, которую местные жители прозвали деревней мертвецов. Долгое время исчезновения людей списывали на отток населения из глубинки, однако реальность оказалась куда страшнее: жертвами маньячки стали несколько односельчан, включая мужа преступницы, пишет KP.RU.
Ее удалось вычислить лишь тогда, когда в населенном пункте осталось всего трое живых свидетелей. Подозрение пало на Анну Кузьмину — скромную местную жительницу, чей муж также числился без вести пропавшим. По словам сотрудницы районного морга Татьяны Федоровой, женщина производила жуткое впечатление.
«Высокая дама, в глазах холод. Ледяные глаза, спокойно рассказывала, как убивала, как расчленяла. Говорила, ей нужны были деньги. Думаю, ерунда. Ей нравилось. Это был уже не человек. Чудовище…» — вспомнила собеседница.В ходе следствия выяснилось, что Кузьмина расправилась с несколькими людьми, в том числе с супругом, соседями и знакомыми. Правоохранители долгое время ошибочно полагали, что жители просто покинули деревню. Поворотным моментом стало случайное признание женщины в том, что она поминает погибшего мужа, будучи уверенной в его смерти, что и натолкнуло оперативников на мысль о ее причастности.
Судебно-психиатрическая экспертиза признала Кузьмину вменяемой. Суд назначил ей максимально возможное для женщин наказание — 21 год лишения свободы. На процессе подсудимая пыталась вызвать жалость и сострадание, однако в содеянном не раскаялась. В 2019 году осужденная скончалась в местах лишения свободы от непродолжительной болезни.