«Ледяные глаза»: дело убивавшего и расчленявшего людей «чудовища» расследовали в Псковской области

08 сентября 2026, 19:13

Женщина-маньяк Анна Кузьмина убила почти всех в псковском селе

Фото сгенерировано Kling ai/«Радио 1»

В Псковской области завершилось расследование резонансного дела о серии убийств в деревне Подборное, которую местные жители прозвали деревней мертвецов. Долгое время исчезновения людей списывали на отток населения из глубинки, однако реальность оказалась куда страшнее: жертвами маньячки стали несколько односельчан, включая мужа преступницы, пишет KP.RU.





Ее удалось вычислить лишь тогда, когда в населенном пункте осталось всего трое живых свидетелей. Подозрение пало на Анну Кузьмину — скромную местную жительницу, чей муж также числился без вести пропавшим. По словам сотрудницы районного морга Татьяны Федоровой, женщина производила жуткое впечатление.



