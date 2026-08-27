Российский маньяк-«ректор» попросил его оправдать

27 августа 2026, 16:38

Маньяк Манишин попросил его оправдать после убийств женщин

Фото сгенерировано Kling ai/Радио 1

Виталий Манишин, известный как барнаульский маньяк, обжаловал приговор и потребовал оправдания. Соответствующая кассационная жалоба поступила в Калманский районный суд, информирует объединенная пресс-служба судебной системы Алтайского края.