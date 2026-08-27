Российский маньяк-«ректор» попросил его оправдать
Виталий Манишин, известный как барнаульский маньяк, обжаловал приговор и потребовал оправдания. Соответствующая кассационная жалоба поступила в Калманский районный суд, информирует объединенная пресс-служба судебной системы Алтайского края.
В своем обращении осужденный настаивает на непричастности к инкриминируемым деяниям и ходатайствует о полной отмене обвинительного вердикта. 1 октября прошлого года суд назначил Манишину наказание в виде 25 лет лишения свободы.
Согласно приговору, первые семь лет он проведет в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима. От более сурового пожизненного заключения суд отказался из-за истечения сроков давности: оперативные мероприятия по поимке преступника, прозванного «ректором», растянулись более чем на два десятилетия.
Серия нападений, сопряженных с изнасилованиями и убийствами женщин, прокатилась по Калманскому району в период с 1989 по 2000 год. Жертвами маньяка стали 11 человек, причем пятеро из них — абитуриентки местного политехнического вуза.
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