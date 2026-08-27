27 августа 2026, 03:27

Фото: iStock / corrigan201

В феврале 2006 года в Казани произошла трагедия, расследование которой растянулось на несколько лет. В разных районах города обнаружили части тела 19-летней Натальи. Судебно-медицинская экспертиза выявила на теле девушки множественные гематомы и ссадины, а первоначальное исследование указало на удушение как причину смерти. Несмотря на показания свидетелей и другие следственные материалы, правоохранительные органы неоднократно прекращали уголовное дело, а подозреваемых отпускали. Мать погибшей Татьяна долгие годы пыталась добиться расследования обстоятельств смерти дочери. Подробнее — в материале «Радио 1».





Содержание Как Наталья исчезла в феврале 2006 года Что показала экспертиза тела Натальи Что рассказала подруга жертвы следователям Почему подозреваемые отказались от признаний Мать Натальи добивалась расследования Суд признал прекращение дела незаконным Почему уголовное дело Натальи закрывали Приговор

Как Наталья исчезла в феврале 2006 года

Фото: iStock / Sergei Ramiltsev

Что показала экспертиза тела Натальи

Что рассказала подруга жертвы следователям

«Наташа ответила, что ничего между ними не будет. Тогда Стас схватил её за волосы и толкнул в зал. А я успела убежать», — рассказывала Людмила следователям.

Фото: iStock / Tinnakorn Jorruang

Почему подозреваемые отказались от признаний

Мать Натальи добивалась расследования

Фото: iStock / DedMityay

«Получается, ничего страшного не произошло? Мне по частям тело дочери выдавали, чтобы похоронить!» — возмущалась Татьяна.

Суд признал прекращение дела незаконным

Фото: iStock / Zolnierek

Почему уголовное дело Натальи закрывали

На трассе в Краснодарском крае тягач разворотило из-за столкновения с «Газелью»

Приговор