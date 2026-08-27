Задушил шнуром и расчленил 19-летнюю девушку за отказ в интиме: почему маньяка из Казани не могли посадить несколько лет?
В феврале 2006 года в Казани произошла трагедия, расследование которой растянулось на несколько лет. В разных районах города обнаружили части тела 19-летней Натальи. Судебно-медицинская экспертиза выявила на теле девушки множественные гематомы и ссадины, а первоначальное исследование указало на удушение как причину смерти. Несмотря на показания свидетелей и другие следственные материалы, правоохранительные органы неоднократно прекращали уголовное дело, а подозреваемых отпускали. Мать погибшей Татьяна долгие годы пыталась добиться расследования обстоятельств смерти дочери. Подробнее — в материале «Радио 1».
Как Наталья исчезла в феврале 2006 года16 февраля 2006 года для Татьяны ничем не отличался от обычного дня. Её 19-летняя дочь Наталья собиралась отправиться к школьной подруге Людмиле. Девушка попрощалась с матерью и сказала, что останется у подруги ночевать.
После этих слов Татьяна Николаевна больше не увидела дочь живой. Когда на следующий день дочь не вернулась домой, мать связалась с Людмилой и спросила, где находится её ребёнок. Подруга ответила, что она уехала с каким-то молодым человеком.
Через несколько дней стало понятно, что с девушкой произошло нечто страшное. 18 февраля во дворе жилого дома в Казани прохожие обнаружили голову Натальи. Через два дня, 20 февраля, в Советском районе города нашли ноги девушки. 22 февраля следователи обнаружили оставшуюся часть тела в ящике для хранения картофеля в одном из домов Приволжского района.
После обнаружения останков правоохранители возбудили три уголовных дела, а затем объединили их в одно расследование по факту убийства.
Что показала экспертиза тела НатальиПервоначальная судебно-медицинская экспертиза установила, что Наталью задушили. Кроме того, специалисты обнаружили на теле девушки многочисленные гематомы и ссадины. Характер повреждений свидетельствовал о том, что травмы возникли незадолго до смерти.
Однако уже в ходе дальнейшего расследования ситуация изменилась. Повторная экспертиза не исключила вероятность удушения, но одновременно указала, что спустя время установить точную причину смерти уже невозможно. Именно это заключение впоследствии стало одним из оснований для изменения позиции следствия. Версия о насильственной смерти перестала занимать центральное место в расследовании.
Что рассказала подруга жертвы следователямВажные показания следствию дала школьная подруга Натальи Людмила. По её словам, в ночь исчезновения девушки в квартире на одной из улиц находились двое мужчин — Максим и Станислав. Утром молодые люди заявили девушкам, что не позволят им уйти, пока те не вступят с ними в интимную связь. Наталья отказалась.
«Наташа ответила, что ничего между ними не будет. Тогда Стас схватил её за волосы и толкнул в зал. А я успела убежать», — рассказывала Людмила следователям.Позже один из задержанных, Станислав, дал показания против своего приятеля Максима. Он утверждал, что видел, как тот ударил Наталью, а затем задушил её шнуром. Кроме того, на двух отрезках электрического провода специалисты обнаружили запаховые следы обоих молодых людей.
Казалось, следствие получило основания для дальнейшего расследования. Однако вскоре подозреваемые изменили свои показания.
Почему подозреваемые отказались от признанийСтанислав впоследствии отказался от первоначальных показаний. Он заявил, что оговорил Максима под давлением сотрудников милиции. По новой версии мужчины, Наталья умерла сама, а они лишь попытались скрыть произошедшее и замести следы.
Эта версия противоречила первоначальным выводам экспертизы и рассказу Людмилы, которая утверждала, что перед исчезновением Натальи мужчины применили к девушкам силу. На теле погибшей также обнаружили многочисленные следы травм.
Тем не менее расследование постепенно стало двигаться именно в сторону версии об отсутствии убийства.
Мать Натальи добивалась расследованияДля матери жертвы происходящее стало тяжёлым испытанием. Женщина не понимала, почему при наличии останков расчленённого тела и материалов, указывающих на возможное насилие, следствие не устанавливает виновных.
Татьяна рассказывала, что однажды сама предложила следователю обратиться за помощью к адвокатам, поскольку расследование зашло в тупик. Однако сотрудник правоохранительных органов отговорил её тратить деньги и заверил, что самостоятельно разберётся в ситуации.
Вскоре Татьяна обнаружила в почтовом ящике постановление о прекращении уголовного дела — «за отсутствием состава преступления». Для женщины это решение стало шоком.
«Получается, ничего страшного не произошло? Мне по частям тело дочери выдавали, чтобы похоронить!» — возмущалась Татьяна.Мать погибшей и её представители не согласились с решением следствия. Даже некоторые сотрудники милиции, которые ранее задерживали подозреваемых, не понимали, почему расследование прекратили.
Татьяна обратилась в Казанский правозащитный центр. Там ей объяснили, что российское законодательство не предусматривает отдельного наказания за расчленение трупа. Поэтому добиться ответственности можно было прежде всего в рамках расследования убийства.
Суд признал прекращение дела незаконным3 августа 2007 года Вахитовский районный суд Казани рассмотрел жалобу Татьяны на прекращение уголовного дела. На заседание пришли подозреваемые, следователь и представители прокуратуры. Мать погибшей впоследствии вспоминала, что подозреваемые, увидев следователя, сразу направились к нему, а тот стал их успокаивать.
Прокурор поддержал позицию следствия и попросил суд отклонить жалобу. Однако судья пришёл к другому выводу. Он указал на несколько обстоятельств, которые следствие, по мнению суда, не получило должной оценки. Среди них — возможное избиение и удушение Натальи, попытка принудить девушек к интимной связи с применением силы и угроз, а также хранение наркотиков в особо крупном размере.
Судья отметил, что следователь прекратил дело, сославшись на отсутствие события преступления, хотя обстоятельства дела свидетельствовали об обратном. Суд признал прекращение расследования незаконным и обязал прокуратуру Татарстана устранить выявленные нарушения.
Почему уголовное дело Натальи закрывалиРешение суда, однако, не стало окончательной точкой в расследовании. Дело вновь начали закрывать и возобновлять. Представитель Казанского правозащитного центра, который помогал семье погибшей, объяснял ситуацию тем, что следствие фактически придерживалось версии об отсутствии криминального характера смерти Натальи.
Эта позиция совпадала с утверждениями Максима — одного из подозреваемых. Он говорил, что утром 17 февраля девушка уже была мертва и якобы находилась в кровати. Однако такая версия не объясняла происхождение многочисленных гематом и ссадин на теле.
Юрист, представлявшая интересы Татьяны, рассказывала, что после очередной прокурорской проверки расследование снова прекратили, вновь сославшись на отсутствие события преступления. Защита матери обжаловала решение в суде. На одно из заседаний пришёл уже другой следователь, который представил отменённое постановление о прекращении дела. В результате суду фактически нечего было рассматривать.
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Через несколько дней Татьяна снова получила постановление о прекращении расследования. Представители семьи несколько раз обращались в суд, но рассмотрение дела откладывалось.
Позже следственный комитет вновь возобновил расследование.
ПриговорОкончательная развязка наступила только в 2014 году — через восемь лет после гибели Натальи. Станислава признали виновным по статьям 105 и 131 Уголовного кодекса России. Обвинение просило назначить ему 24 года лишения свободы, однако суд приговорил Федосова к 20 годам колонии строгого режима.
Кроме того, суд обязал его выплатить матери погибшей 500 тысяч рублей. Сам виновник и после вынесения приговора продолжал утверждать, что его оговорили. Однако суд признал доказательства его вины достаточными. Второй подозреваемый, Максим, к ответственности так и не привлёкся.
История Станислава на этом не закончилась. Уже находясь в колонии, он вновь оказался в поле зрения правоохранительных органов. В 2023 году его осудили ещё по двум статьям — за вымогательство и участие в преступной группировке. Суд назначил ему дополнительные 15 с половиной лет лишения свободы.
В 2024 году он снова оказался в центре внимания из-за инцидента во время онлайн-заседания по апелляции на его приговор. В Верховном суде Татарстана он попытался устроить возгорание в камере СИЗО № 5. Мужчина облил подсолнечным маслом постельные принадлежности и поджёг их спичкой. Сотрудники учреждения быстро потушили огонь.
При этом обстоятельства произошедшего вызвали дополнительные вопросы: оставалось непонятным, каким образом мужчина пронёс спички в камеру и почему сотрудники СИЗО не заметили, что ткань пропиталась маслом.