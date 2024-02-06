В мурманской больнице 90-летнюю женщину привязали тряпками к кровати

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В больнице Мурманска 90-летнюю пенсионерку привязали к кровати тряпками, жуткие кадры публикует сообщество «Мурманск» на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
По информации СМИ, пожилая женщина была госпитализирована в больницу с ожогами ступней, которые она получила, пытаясь принять душ.
Пострадавшую поместили в травматологическое отделение и назначили ей операцию. При этом, внучку пенсионерки отказались пускать в отделение, ссылаясь на риски заражения коронавирусом. Однако, отмечается, что остальные посетители проходили к своим родственникам спокойно.
Кто снял кадры с привязанной пенсионеркой — не уточняется. Известно только, что внучка узнала о том, что её бабушку связали, из уст другого посетителя.
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Пострадавшую поместили в травматологическое отделение и назначили ей операцию. При этом, внучку пенсионерки отказались пускать в отделение, ссылаясь на риски заражения коронавирусом. Однако, отмечается, что остальные посетители проходили к своим родственникам спокойно.
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Евгения Парфентьева