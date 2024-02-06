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В Новосибирске приговорили к 20 годам истязавшего и убившего пасынка россиянина

06 февраля 2024, 11:27
Фото: iStock/Andrii Zorii

Фото: iStock/Andrii Zorii

Суд в Новосибирске вынес приговор местному жителю, обвиняемому в истязании и убийстве малолетнего пасынка, об этом сообщает Следственный комитет РФ в своём Telegram-канале.
Как удалось установить следствию, 33-летний житель Новосибирска регулярно избивал 10-летнего сына своей супруги. Женщина также получала побои от своего мужа. В феврале 2022 года обвиняемый в очередной раз набросился с руганью на ребёнка и, в результате, задушил его до смерти.

Суд признал фигуранта виновным в истязании двух лиц и убийстве малолетнего.


«Суд, приняв во внимание собранные следствием доказательства, признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 20 лет лишения свободы, с ограничением свободы на срок 1,5 года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — уточнили в Следственном комитете.

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#суд
#следственный комитет
#убийство
#ребёнок
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Москвич преследовал бывшую девушку и заставил взять кредит, его задержали
06 февраля 2024, 11:43

Фото: iStock/7713Photography

В Москве задержали мужчину, который на протяжении долгого времени преследовал свою бывшую девушку и угрожал ей, об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
По информации СМИ, 30-летний москвич начал преследовать свою бывшую 21-летнюю девушку после расставания.

На протяжении полугода он угрожал ей, принуждал возобновить отношения и даже заставил бывшую взять на себя кредит в размере 600 тысяч рублей. Деньги он спустил на азартные игры, но возвращать их не стал.

В последний раз преследователь подкараулил девушку на Садовнической улице. Он напал на неё и стал угрожать убийством. После этого злоумышленника задержали.

В отношении москвича возбудили уголовное дело по статьям: «Мошенничество», «Самоуправство», «Хулиганство», «Угроза убийством».

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В Новосибирске приговорили к 20 годам истязавшего и убившего пасынка россиянина

В Коми арестовали сирийца, подозреваемого в организации незаконной миграции

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#москва
#убийство
#мошенничество
#кредит
#задержание
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В Коми арестовали сирийца, подозреваемого в организации незаконной миграции
06 февраля 2024, 10:59

Фото: iStock/Naeblys

В Республике Коми арестовали гражданина Сирии, подозреваемого в организации незаконной миграции, об этом сообщает Сыктывкарский городской на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
По версии следствия, в период с 01.01.2023 по 29.01.2024 гражданин Сирии Абуд Л.М. вместе с подельниками помог незаконно въехать в Россию мигрантам, после чего те остались проживать на территории Республики Коми.

Накануне Абуд был задержан сотрудниками Министерства внутренних дел.

«Постановлением суда от 05.02.2024 Абуд Л.М. заключен под стражу на 1 месяц 27 суток, то есть по 30.03.2024», — уточнили в пресс-службе суда.

Отмечается, что постановление суда в законную силу ещё не вступило.

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#суд
#коми
#мигранты
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Алексея Арестовича* заочно арестовали на два месяца
06 февраля 2024, 10:38

Фото: iStock/Yingko

Бывшего советника офиса президента Украины Алексея Арестовича заочно арестовали на два месяца, соответствующая информация опубликована в Telegram-канале судов общей юрисдикции города Москвы.
6 февраля Басманный суд Москвы избрал меру пресечения в отношении Алексей Арестовича* Его заочно арестовали на два месяца.

«Суд избрал меру пресечения в видел заключения под стражу в отношении А.Н. Арестовича* на срок 2 месяца с момента его фактического задержания, а в случае экстрадиции или депортации на территорию РФ», — уточняется в сообщении суда.

Напомним, Арестовича* обвиняют за публичные призыв к терроризму, а также дискредитация ВС РФ.

Ранее Министерство внутренних дел объявило Арестовича* в международный розыск.

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*Внесен в список террористов и экстремистов
#суд
#москва
#розыск
#террористы
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В сочинской пекарне прогремел взрыв, три человека госпитализированы
06 февраля 2024, 10:21

Фото: iStock/dzika_mrowka

В Сочи в пекарне супермаркета прогремел мощный взрыв, три человека госпитализированы с ожогами, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, взрыв произошёл в пекарне супермаркета «Магнит» на улице Тимирязева. Предварительно, из-за несоблюдения правил безопасности там взорвался газ.

В настоящий момент известно о трёх пострадавших, с места происшествия их госпитализировали в больницу с серьёзными ожогами — 3, 4 и 5 степени.

На месте взрыва свою работу продолжают экстренные службы.

Не менее мощный взрыв прогремел 2 февраля на газозаправочной станции в африканской Кении. В результате взрывали погибли два человека, ещё 165 были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

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#взрыв
#газ
#сочи
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Писателя Акунина* заочно арестовали и объявили в международный розыск
06 февраля 2024, 10:09

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил в международный розыск писателя Бориса Акунина, соответствующая информация опубликована в Telegram-канале судов общей юрисдикции города Москвы.
6 февраля суд в столице избрал меру пресечения Григорию Чхартишвили (настоящее имя Бориса Акунина). Он будет арестован на два месяца (с момента задержания на территории России). Акунина* обвиняют по уголовным статьям о призывах к террористической деятельности, публичном оправдании терроризма или пропаганде терроризма а также о дискредитации Вооружённых сил РФ.

Басманный суд Москвы объявил писателя Акунина* в международный розыск.

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*Признан иностранным агентом на территории РФ
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Газ взорвался в многоквартирном доме в Севастополе, проводится эвакуация жильцов
Развожаев: Газ взорвался в многоквартирном доме в Севастополе
06 февраля 2024, 10:04

Фото: Telegram-канал М. Развожаева

В Севастополе в одной из квартир жилого дома взорвался газ, в результате чего произошло обрушение части перекрытий между нижними этажами, проводится эвакуация жильцов верхних этажей. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
«На Леваневского, 18 в жилом доме, по предварительным данным, в одной из квартир взорвался баллон газа. В квартире никого не было. Произошло обрушение части перекрытий между 1-2 этажами. На первом этаже было пустое неработающее помещение (бывшее кафе «Арктика»)», - написал Развожаев в своем Telegram-канале.

Он также добавил, что в результате ЧП никто не пострадал. С верхних этажей здания эвакуировали восемь человек, в том числе три ребенка. По предварительным данным, площадь разрушения составила порядка 50 квадратных метров. В настоящее время специалисты работают над отключением пострадавшего дома от электричества, газа, водоснабжения и отопления.

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#чп
#кафе
#арктика
#человек
#специалисты
#дома
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В небе над Москвой зафиксированы три незарегистрированных БПЛА
06 февраля 2024, 09:30

Фото: iStock/valio84sl

В Москве и Московской области за сутки зафиксированы три беспилотника, совершающие полёты без требуемых поданных планов. Об этом сообщили в экстренных службах.
Уточняется, что информация доведена согласно схемы оповещения.

В Москве и Московской области действует разрешительный порядок использования воздушного пространства БПЛА. Для полётов владельцу беспилотника необходимо получить разрешение в установленном законом порядке.

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#мо
#беспилотник
#бпла
#информация
#рф
#москва
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В квартире жителя Жуковского нашли пистолеты, ружья и патроны
06 февраля 2024, 09:14

Фото: Фотобанк МО

Нелегальный склад оружия и боеприпасов обнаружили полицейские в квартире 55-летнего жителя Жуковского, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«В ходе обыска в квартире по улице Баженова оперативники изъяли пистолеты, револьверы и пистолеты-пулемёты всего семь предметов, а также пять гладкоствольных ружей, одно из которых – со следами переделки, банки с порохом и 280 патронов разного калибра», — говорится в сообщении.
Экспертиза показала, что по крайней мере часть патронов пригодна для стрельбы.

Против мужчины завели уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия» и отпустили под подписку о невыезде.

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#жуковский
#происшествие
#полиция
#оружие
#криминал
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Названа причина ЧП с самолетом в аэропорту Саранска с фигуристами на борту
«Россия»: самолет выкатился за пределы ВПП в Саранске из-за заснеженной полосы
06 февраля 2024, 07:40

Фото: iStock/Diy1

В Саранске самолет Superjet авиакомпании «Россия» с фигуристами на борту выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и въехал в сугроб, предварительно, из-за ее плохого состояния. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.
«По предварительным данным, полученным от командира воздушного судна, это произошло из-за несоответствия фактического состояния полосы заявленным параметрам», —рассказали в авиакомпании.

Воздушное судно выполняло коммерческий рейс из Москвы. На борту было 93 человека: шесть членов экипажа и 87 пассажиров. Никто не пострадал. Пассажиров высадили с помощью штатного трапа. Аэропорт Саранска был временно закрыт на прилет и вылет самолетов.

По факту инцидента в аэропорту Саранска, где вечером в понедельник 5 февраля выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы самолёт из Москвы, начата проверка со стороны Следственного комитета и Генпрокуратуры.

По информации Telegram-канала Mash, самолёт повело вправо во время посадки из-за низкого коэффициента сцепления, который связан с плохими погодными условиями. В авиакомпании «Россия», которой принадлежит воздушное судно, заявили, что причиной произошедшего стало несоответствие фактического состояния взлетно-посадочной полосы заявленным параметрам.

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