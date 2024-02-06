В Новосибирске приговорили к 20 годам истязавшего и убившего пасынка россиянина

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Суд в Новосибирске вынес приговор местному жителю, обвиняемому в истязании и убийстве малолетнего пасынка, об этом сообщает Следственный комитет РФ в своём Telegram-канале.
Как удалось установить следствию, 33-летний житель Новосибирска регулярно избивал 10-летнего сына своей супруги. Женщина также получала побои от своего мужа. В феврале 2022 года обвиняемый в очередной раз набросился с руганью на ребёнка и, в результате, задушил его до смерти.
Суд признал фигуранта виновным в истязании двух лиц и убийстве малолетнего.
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Суд признал фигуранта виновным в истязании двух лиц и убийстве малолетнего.
«Суд, приняв во внимание собранные следствием доказательства, признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 20 лет лишения свободы, с ограничением свободы на срок 1,5 года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — уточнили в Следственном комитете.
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Евгения Парфентьева