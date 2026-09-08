«Легенда петербургского альпинизма»: под лавиной в КБР погиб Альберт Изотов

08 сентября 2026, 12:57

Опытный инструктор Изотов погиб в Безенги, где много лет обучал альпинистов

Фото: Istock / Solovyova

Среди 11 альпинистов, погибших при сходе снежно-ледовой массы с горы Мижирги в Кабардино-Балкарии, оказался известный петербургский спортсмен и инструктор Альберт Изотов. Он много лет занимался горной подготовкой и участвовал в обучении представителей силовых ведомств. Эту информацию подтвердили в Федерации альпинизма России, передает BAZA.