«Легенда петербургского альпинизма»: под лавиной в КБР погиб Альберт Изотов
Среди 11 альпинистов, погибших при сходе снежно-ледовой массы с горы Мижирги в Кабардино-Балкарии, оказался известный петербургский спортсмен и инструктор Альберт Изотов. Он много лет занимался горной подготовкой и участвовал в обучении представителей силовых ведомств. Эту информацию подтвердили в Федерации альпинизма России, передает BAZA.
Изотову было 70 лет. За его плечами — большой спортивный опыт, десятки сложных маршрутов, звание кандидата в мастера спорта и третья инструкторская категория. В Федерации альпинизма России он также указан как инструктор и КМС.
В Безенгийском ущелье альпинист находился в качестве инструктора на учебных сборах. Он приехал туда для работы с опытной группой, которая проходила подготовку и повышала квалификацию.
Этот район был для Изотова хорошо знаком. В 2018 году он руководил группой на маршруте Кундюм — Мижирги на высоте около 4500 метров. Кроме того, сам проходил маршрут категории 5Б на Восточную Мижирги и становился призером чемпионата Санкт-Петербурга.
Безенги считается одним из наиболее известных и технически сложных альпинистских районов Кавказа. Здесь десятилетиями проходили подготовку сильнейшие спортсмены и инструкторы, а сам район имеет богатую историю спортивного альпинизма.
Изотов погиб во время трагического схода лавины 6 сентября. По последним данным, в результате происшествия погибли 11 альпинистов, поисково-спасательная операция продолжается.
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