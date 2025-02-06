Легкомоторный самолёт разбился в Подмосковье: подробности, что известно о жертвах

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В Московской области в районе аэродрома Мячиково упал легкомоторный самолёт. Информации о погибших и пострадавших пока не поступало.
Об этом сообщил телеграм-канал «112» со ссылкой на собственные источники. Обстоятельства и причины, вызвавшие чрезвычайное происшествие, предстоит выяснить правоохранителям и специализированным техническим службам.
По уточнённым данным, самолёт «Р-2002 Sierra» выполнял учебно-тренировочный полёт. На борту, по предварительной информации, находились курсант и пилот-инструктор. Вскоре после начала полёта, в 13:10, борт перестал выходить на связь.
Катастрофу подтвердил пилот другого легкомоторного судна, которого диспетчер попросил сделать несколько кругов над местом предполагаемого крушения. Тот подтвердил, что видит борт на земле и он горит.
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По уточнённым данным, самолёт «Р-2002 Sierra» выполнял учебно-тренировочный полёт. На борту, по предварительной информации, находились курсант и пилот-инструктор. Вскоре после начала полёта, в 13:10, борт перестал выходить на связь.
Катастрофу подтвердил пилот другого легкомоторного судна, которого диспетчер попросил сделать несколько кругов над местом предполагаемого крушения. Тот подтвердил, что видит борт на земле и он горит.
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Александр Бойцов