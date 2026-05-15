В Санкт-Петербурге человеческое тело выловили из реки Оккервиль
В Санкт-Петербурге из реки Оккервиль достали тело мужчины. Об этом сообщает 78.ru, публикуя в своем материале кадры с места события.
Мертвого человека обнаружили вечером в четверг в Невском районе, на проспекте Большевиков. На место оперативно прибыли сотрудники поисково-спасательной службы, а также следственно-оперативная группа. Два специалиста извлекли погибшего из воды.
Следователи начали осмотр тела. Возможно, будут установлены признаки насильственной смерти. Личность мужчины в настоящий момент все еще неизвестна, информацию о его возрасте и внешности не распространяли. Точные обстоятельства произошедшего выясняются.
Ранее «Радио 1» передавало, что суд в Петербурге приговорил супругов Сергея и Валентину Куприных к одному году ограничения свободы. Их шестилетний сын умер в феврале прошлого года из-за отказа родителей от традиционной медицины.
