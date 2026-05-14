Скончался победитель первого чемпионата мира по рукопашному бою Виталий Дериглазов
Скоропостижно скончался известный российский спортсмен и тренер Виталий Дериглазов, который являлся победителем первого чемпионата мира по рукопашному бою и первого Кубка мира. Об этом сообщили в Telegram-канале «Курская область».
Мастер спорта РФ ушёл из жизни на 43-м году. Причины его смерти в материале не указываются. Администрация Курской области выразила соболезнования родным, близким, коллегам и воспитанникам Дериглазова.
В Махачкале ожидают до 10 тысяч зрителей на матче РПЛ «Динамо» – «Спартак»
Спортсмен завоевал бронзу чемпионата России по боевому самбо в 2008 году, но настоящая слава пришла к нему в 2011-ом, когда Дериглазов одержал победу на первом чемпионате мира по рукопашному бою в весовой категории до 90 килограммов и заслужил престижный титул. После завершения профессиональной карьеры спортсмен основал клуб боевых единоборств «Чемпион» и работал тренером, воспитывая новые поколения бойцов.
Ранее родные и близкие телеведущего Владимира Молчанова сообщили, что планируют кремировать его тело. Прощание с ведущим культовой программы «До и после полуночи», который умер в возрасте 75 лет, пройдёт в центре Москвы 15 мая.