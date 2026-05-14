Скончался победитель первого чемпионата мира по рукопашному бою Виталий Дериглазов

14 мая 2026, 23:33

Виталий Дериглазов (Фото: Instagram* @vitalii.deriglazov)

Скоропостижно скончался известный российский спортсмен и тренер Виталий Дериглазов, который являлся победителем первого чемпионата мира по рукопашному бою и первого Кубка мира. Об этом сообщили в Telegram-канале «Курская область».





Мастер спорта РФ ушёл из жизни на 43-м году. Причины его смерти в материале не указываются. Администрация Курской области выразила соболезнования родным, близким, коллегам и воспитанникам Дериглазова.



