Пожилая москвичка устроила опасное шоу на крыше соседского балкона и едва не сорвалась
Пенсионерка устроила в Москве опасное шоу на крыше соседского балкона и едва не сорвалась. Об этом пишет РЕН ТВ.
Женщина превратила крышу балкона соседей снизу в импровизированный сад, расставив там горшки с цветами. Ради своего «оазиса посреди мегаполиса» она регулярно вылезала из окна своей квартиры, поливала растения, а затем с большим трудом забиралась обратно, рискуя жизнью. Пенсионерку не пугал тот факт, что она живет в многоквартирном доме и находится на огромной высоте.
Очевидцы сообщили, что москвичка неоднократно подвергала себя серьёзной опасности. Жильцы дома призвали пожилую экстремалку убрать мини-веранду, пока опасное садоводство не привело к трагедии.
