Легкомоторный самолёт совершил жёсткую посадку в Подмосковье

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Самолёт Cessna-182 совершил жёсткую посадку в Подмосковье. Об этом сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.
Отмечается, что самолёт совершил аварийную посадку на посадочной площадке Воскресенск. По предварительной версии, в полёте была выявлена неисправность электросистемы, в результате чего произошло задымление кабины пилота. Командир судна запросил экстренную посадку. При приземлении самолёт получил незначительные повреждения корпуса, никто не пострадал.
Московским следственным отделом на воздушном и водном транспорте Западного МСУТ СК РФ проводится доследственная проверка по факту произошедшего. Специалист ведомства осматривает место посадки. Также дополнительно организован целый комплекс проверочных мероприятий, которые направлены на установление всех причин аварии.
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Анастасия Чинкова