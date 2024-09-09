Вылетевшей из Москвы самолет внепланово приземлился в европейском городе

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Самолет турецкого авиаперевозчика, следовавший из Москвы в Стамбул, совершил незапланированную посадку в Варшаве. Об инциденте сообщил «Интерфакс».
По данным Flightradar24, самолет Airbus A320 вылетел из столичного аэропорта Внуково с пятичасовым опозданием и приземлился в европейском городе спустя два с половиной часа.
Причина незапланированной посадки не раскрывается. Тем временем самолет Airbus A321 той же авиакомпании готовится к внеплановому вылету из стамбульского аэропорта Сабиха Гекчен в Варшаву.
Ранее на турецком самолете возникла турбулентность, в результате которой пострадали шесть человек, в том числе четыре пассажира и два члена экипажа. Инцидент произошел на пассажирском самолете, следовавшем из Стамбула, Турция, в Тайбэй, Тайвань.
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Причина незапланированной посадки не раскрывается. Тем временем самолет Airbus A321 той же авиакомпании готовится к внеплановому вылету из стамбульского аэропорта Сабиха Гекчен в Варшаву.
Ранее на турецком самолете возникла турбулентность, в результате которой пострадали шесть человек, в том числе четыре пассажира и два члена экипажа. Инцидент произошел на пассажирском самолете, следовавшем из Стамбула, Турция, в Тайбэй, Тайвань.
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Александр Климов