Пропавший недалеко от Иркутска вертолёт жестко приземлился

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В 85 километрах от Иркутска жестко приземлился пропавший вертолет, написал в Telegram глава Бурятии Алексей Цыденов.
«Вертолёт, совершавший санитарный рейс нашей авиакомпании «Баргузин», совершил жёсткую посадку... Экипаж вышел на связь, все живы, у двоих, предварительно, незначительные травмы, остальные не пострадали», — говорится в сообщении.Поисково-спасательные мероприятия продолжаются. Ранее сообщалось, что на границе Бурятии с Иркутской областью пропала связь с экипажем вертолета Ми-8.
До этого стало известно, что в Ступино произошло столкновение двух грузовиков и легкового автомобиля, госпитализирован водитель легковушки. По предварительным данным, у него может быть черепно-мозговая травма.
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