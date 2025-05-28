Легкомоторный самолёт упал в море около Кронштадта
Легкомоторный самолёт упал в море в районе Кронштадта. Об этом пишет Telegram-канал «112».
Отмечается, что борт не долетел до аэродрома Бычье поле всего один километр. В самолёте находились пилот, который по совместительству является и хозяином воздушного судна, и один пассажир.
Пилот пытался дотянуть до пляжа, однако самолёт всё же совершил аварийную посадку на воду Финского залива.
Находящимся на борту удалось спастись. По предварительной версии, причиной крушения стала техническая неисправность.
Ранее сообщалось, что частный легкомоторный самолёт Cessna 550 рухнул в районе аэропорта в жилом районе Сан-Диего в американском штате Калифорния. Все пассажиры и члены экипажа погибли. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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