В аэропортах Владимира, Иваново, Костромы и Ярославля ограничили работу
В аэропортах Владимира, Иваново, Костромы и Ярославля были введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщает Росавиация.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск были введены также в аэропортах: Владимир ("Семязино"; код ИКАО: UUBL); Иваново ("Южный"; UUBI); Кострома ("Сокеркино"; UUBA); Ярославль», — пишет представитель ведомства Артем Кореняко в своем telegram-канале.
На фоне этого известно об атаке беспилотников на Москву и Московскую область. Средства ПВО уже сбили порядка 14 украинских дронов. В московском троицке раздался сильный взрыв.