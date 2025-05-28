В аэропортах Владимира, Иваново, Костромы и Ярославля ограничили работу

28 мая 2025, 02:19

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В аэропортах Владимира, Иваново, Костромы и Ярославля были введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщает Росавиация.







«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск были введены также в аэропортах: Владимир ("Семязино"; код ИКАО: UUBL); Иваново ("Южный"; UUBI); Кострома ("Сокеркино"; UUBA); Ярославль», — пишет представитель ведомства Артем Кореняко в своем telegram-канале.