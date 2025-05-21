Популярного комика Сашу Малого задержали в российском аэропорту

Саша Малой (фото: Telegram @sashamaloj)
Популярного российского комика Сашу Малого задержали в аэропорту после его возвращения в Россию из Азии. Историей артист поделился в видео на своём YouTube-канале.
Малой рассказал, что на паспортном контроле в аэропорту у него спросили, почему он отсутствовал в России три месяца. Комик ответил, что путешествовал по Азии и отдыхал. После этого его отправили на допрос.
В итоге, Малого провели по нескольким кабинетам, однако некоторые пограничники узнали его и заявили, что отправили на допрос случайно. Они добавили, что ситуация произошла из-за плохого настроения сотрудницы паспортного контроля.
Ранее в аэропорту Шереметьево был задержан известный стендап-комик Нурлан Сабуров. Ему вменили нарушение миграционного законодательства России и назначили штраф в размере пяти тысяч рублей.
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В итоге, Малого провели по нескольким кабинетам, однако некоторые пограничники узнали его и заявили, что отправили на допрос случайно. Они добавили, что ситуация произошла из-за плохого настроения сотрудницы паспортного контроля.
Ранее в аэропорту Шереметьево был задержан известный стендап-комик Нурлан Сабуров. Ему вменили нарушение миграционного законодательства России и назначили штраф в размере пяти тысяч рублей.
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Анастасия Чинкова