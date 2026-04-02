Российский бизнесмен решил сжечь подчиненного вместе с семьей из мести
В Алтайском крае бизнесмен решил из мести расправиться над бывшим сотрудником и его семьей. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по региону в своем телеграм-канале.
По версии следствия, мотивом стали неприязненные отношения предпринимателя с подчиненным. Он договорился со знакомым, предложив денежное вознаграждение за реализацию преступного плана, и тот нашел трех сообщников.
Летом 2023 года они ночью проникли в частный дом, зная, что в нем находились хозяин, его родители и двое детей. Злоумышленники облили бензином жилое строение и хозпостройки, после чего подожгли.
Однако довести задуманное до конца они не смогли — мужчина проснулся и начал тушить огонь, спасая родных. Задержав подозреваемых, правоохранители выяснили, что заказчик пообещал им 500 тысяч рублей каждому.
Суд приговорил организатора преступления к 16 годам колонии строгого режима, а соучастникам назначили от 14,5 до 15,5 лет лишения свободы.
