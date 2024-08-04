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Легковой автомобиль ветел в остановку после ДТП в Москве

04 августа 2024, 06:39
Фото: istockphoto/conejota

Фото: istockphoto/conejota

В московском районе Митино легковой автомобиль столкнулся с другой машиной и влетел в остановку общественного транспорта, информирует телеканал РЕН ТВ.
Инцидент произошел на Дубравной улице. Водитель автомобиля, влетевшего в остановку, вел себя подозрительно и оказал сопротивление прибывшим на место происшествия сотрудникам полиции. Рядом с сиденьем стояла бутылка водки. Вероятно, он был пьян.

Как сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, подробности аварии в настоящее время выясняются. Движение на месте инцидента не затруднено.



2 августа пассажирский поезд Уренгой – Москва столкнулся с грузовиком в Пермском крае. В результате аварии никто из пассажиров не пострадал.

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#общественный транспорт
Полиция Крыма задержала подозреваемых в избиении чемпиона по боксу Двали
04 августа 2024, 07:12

Фото: iStock/YakobchukOlena

Крымская полиция задержала двух мужчин, которых подозревают в избиении чемпиона России и Европы по боксу Дмитрия Двали. Об этом говорится в Telegram-канале прокуратуры Республики Крым.
Уточняется, что в следственный комитет по Республике и городу Севастополю доставили жителей города Феодосии и Кировского района — 1998 и 2003 годов рождения. Согласно данным следствия, в массовой драке принимали участие не менее восьми человек.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту произошедшего.

Ранее сообщалось, что чемпион России и Европы по боксу Дмитрий Двали лишился глаза, заступившись за мальчика, которого избивала толпа мужчин в Феодосии. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#бокс
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#крым
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#следственный комитет
#уголовное заявление
#рф
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В российском регионе смыло мост в результате сильных дождей
04 августа 2024, 04:57

Фото: iStock/Yury_Dmitrienko

В Ольгинском округе Приморского края в результате сильных дождей обрушился мост. Об этом сообщила глава округа Екатерина Ванникова в своем Telegram-канале.
Уточняется, что в настоящий момент спасатели занимаются организацией лодочной переправы лодок. Как сообзила глава региона округа, мост упал в 15 км от села Михайловка.

«Спасателями будет организована переправа через реку Аввакумовка, и будем переправлять людей до восстановления моста», – отметила уточнила Ванникова.

Ранее жители Скопинского района Рязанской области демонтировали стальной мост на местном комбикормовом заводе и сдали его в металлолом. Мост весил 60 тонн и использовался жителями как кратчайший путь в соседние населенные пункты.

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#мост
#дожди
#приморский край
#спасатели
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Обвиняемый в подрыве железной дороги под Рязанью попросил отправку на СВО
04 августа 2024, 03:49

Фото: istockphoto/utah778

Обвиняемый в подрыве железнодорожных путей под Рязанью Роман Сидики надеется, что его отправят в зону проведения специальной военной операции, чтобы «искупить вину кровью». Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на сотрудника правоохранительных органов.
«В ходе проведения с Сидики следственных действий обвиняемый, раскаявшись в содеянном, заявил, что готов искупить свою вину кровью и выразил желание отправиться в зону специальной военной операции для прохождения службы в российской армии», — отметил собеседник агентства.

В 2023 году сотрудники ФСБ России совместно с МВД задержали 35-летнего жителя Рязани Руслана Сидики, который служил в разведке украинского спецназа.

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Подорвавший железную дорогу под Рязанью Сидики мог бы укрыться за границей.

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#рязанская область
#мвд
#фсб
#арест
#суд
#сво
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В деле «Крокуса» появился новый свидетель
04 августа 2024, 03:02

Фото: istockphoto / lakshmiprasad S

В деле о терракте в «Крокус Сити Холле» обнаружился новый свидетель, который подтвердил следствие причастность Мухаммада Зоира Зарипзоды к происшествию. Передает РИА Новости на основе данных судебных документов.
«У следствия и суда… есть основания для вывода о наличии сведений об обоснованности (его) причастности к совершению инкриминируемого ему преступления, поскольку очевидец указал на него как на лицо, совершившее преступление», – сообщается в материалах.

Ранее 3 июня Мосгорсуд признал законным арест Шарипзоды.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошёл вечером 22 марта. В тот день там должно было состояться выступление группы «Пикник». Однако незадолго до начала мероприятия в здание ворвались вооружённые люди. Они начали стрелять по зрителям и поджигать сидения.

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#крокус сити холл
#суд
#расследование
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Избивший водителя депутат Ивашкин дал показания в полиции
04 августа 2024, 00:48

Фото: istockphoto/Andrii Zorii

Депутат Государственной Думы от партии КПРАВ, боец ММА Владимир Ивашкин, избивший водителя в происшествия в Красноярске, в своем заявлении в полицию объяснил, что его действия были вызваны провокацией со стороны пострадавшего, передает Газета.Ru.
«Я дал объяснения в Назарово. Завтра уже приеду в Красноярск. Можно было разобраться в этой ситуации спокойно. Я стоял у машины, на видео видно, потом все произошло. Конечно, перебор в суматохе получился. Суматоху он спровоцировал, сильно спровоцировал», – подчеркнул Ивашкин.

Ранее стало известно, что депутат Назаровского городского совета избил другого водителя за хамство, что было снято на видео. Двое мужчин начали спорить на перекрестке, и второй водитель повел себя неуважительно на дороге.

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#депутат
#госдума
#кпрф
#инцидент
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У известного российского блогера началось заражение
Mash: у блогера Эдварда Била обнаружили заражение крови, есть риск ампутации
04 августа 2024, 00:11

Фото: iStock/Georgiy Datsenko

Популярному блогеру Эдварду Билу (настоящее имя – Эдуард Биль) диагностировали заражение крови, сообщает Mash.
По данным издания, врачи готовятся в ближайшее время сделать ему переливание крови. Согласно прогнозам медиков, ему могут ампутировать левую ногу.

Отмечается, что в ночь на 1 августа блогер был экстренно госпитализирован из московского спецприемника. Как сообщается, что это последствия падения с самоката, в ходе которого Бил получил открытый перелом.

Издание сообщает, что блогер перенес уже три операции на левой ноге и готовится к четвертой.

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#блогер
#кровь
#арест
#операция
#врачи
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Российские подростки вырвали могильные кресты на кладбище в Великом Новгороде
03 августа 2024, 23:43

Фото: iStock/Joanna Ciesielska

Российские подростки вырвали могильные кресты и прошли с ними по кладбищу, сообщает прокуратура Новгородской области в Telegram-канале.
Инцидент произошел 2 августа на Западном кладбище в Великом Новгороде. Несколько молодых людей вырвали могильные кресты и ходили с ними по кладбищу. Информация о произошедшем просочилась в Интернет и стала известна прокуратуре. По данному факту начато расследование.

«Прокуратура рассмотрит вопрос о наличии в действиях лиц состава правонарушения, предусматривающего ответственность за надругательство над местами захоронения умерших», – заявили в ведомстве.

Также прокуратура планирует проверить условия проживания молодых людей.

Ранее следователи МВД возбудили в Саратове уголовное дело в отношении молодых людей, погасивших вечный огонь.

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#кладбище
#великий новгород
#прокуратура
#подростки
#саратов
#мвд
#вечный огонь
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В Белгородской области сообщается о громких звуках
Гладков: громкие звуки в Белгородской области связаны с авиацией ВС РФ и ПВО
03 августа 2024, 22:24

Фото: istockphoto/I_Valentin

Причиной громких звуков в Белгороде и области является работа авиации ВС РФ и противовоздушной обороны. Об этом в Telegram-канале написал губернатор Вячеслав Гладков.
«Кроме того, последний громкий звук связан с работой авиации ВКС Вооруженных сил РФ», — говорится в сообщении.

Чиновник уточнил, что над Белгородским районом сбиты несколько беспилотников. Ранее Гладков сообщал об обстреле со стороны ВСУ населенных пунктов Шебекино и Березовки.

Пострадали три человека, сейчас им оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Уточнялось, что пострадали дома, один из них загорелся, но пламя удалось быстро затушить. Кроме того, повреждены кровли и фасады.

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#россия
#белгородская область
#вячеслав гладков
#пво
#новости
#вс рф
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Рейсовый автобус из Питера сгорел под Приозерском
03 августа 2024, 22:08

Фото: istockphoto/BogdanV

Рейсовый автобус из Санкт-Петербурга сгорел под Приозерском. Об этом сообщила Ленинградская областная противопожарно-спасательная служба в социальных сетях. Известно, что автобус №960 выгорел целиком. К счастью, никто не пострадал. Возгорание ликвидировала дежурная смена 113 пожарной части Приозерского отряда Леноблпожспас. Все случилось рядом с населенным пунктом Шумилово.
Ранее сообщалось о гибели двух человек в результате аварии с возгоранием на трассе Р-22 «Каспий». Предварительно, столкнулась «Газель» с большегрузом на встречной полосе. Кроме того, в ДТП с участием автобуса в Красноярском крае пострадали 25 человек.

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#россия
#санкт-петербург
#автобусы
#пожар
#ленинградская область
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