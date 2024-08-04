Легковой автомобиль ветел в остановку после ДТП в Москве

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В московском районе Митино легковой автомобиль столкнулся с другой машиной и влетел в остановку общественного транспорта, информирует телеканал РЕН ТВ.
Инцидент произошел на Дубравной улице. Водитель автомобиля, влетевшего в остановку, вел себя подозрительно и оказал сопротивление прибывшим на место происшествия сотрудникам полиции. Рядом с сиденьем стояла бутылка водки. Вероятно, он был пьян.
Как сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, подробности аварии в настоящее время выясняются. Движение на месте инцидента не затруднено.
2 августа пассажирский поезд Уренгой – Москва столкнулся с грузовиком в Пермском крае. В результате аварии никто из пассажиров не пострадал.
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Как сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, подробности аварии в настоящее время выясняются. Движение на месте инцидента не затруднено.
2 августа пассажирский поезд Уренгой – Москва столкнулся с грузовиком в Пермском крае. В результате аварии никто из пассажиров не пострадал.
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Александр Климов