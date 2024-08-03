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В Красноярском крае опрокинулся автобус с туристами, есть пострадавшие

03 августа 2024, 16:11
Фото: iStock/Vladimir Dyavhkov

Фото: iStock/Vladimir Dyavhkov

Автобус с туристами опрокинулся в Березовском районе Красноярского края. Об этом сообщает СК РФ.
Уточняется, что ЧП произошло около 7:30 по местному времени. Согласно предварительной информации, водитель не справился с управлением и допустил съезд в кювет.

По данным Минздрава, количество пострадавших в аварии с автобусом возросло до 25 человек. Их госпитализировали. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь.



Обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в деревне Оржицы произошло ДТП с пассажирским автобусом, в результате которого транспорт перевернуло. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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В кафе Севастополя произошёл взрыв
В кафе Севастополя взорвался отпугиватель животных
03 августа 2024, 16:18

Фото: istockphoto/Sergii Vasylchenko

В одном из кафе Севастополя взорвался отпугиватель животных, сообщает Baza. Все случилось накануне, 2 августа, когда кто-то из клиентов оставил пакет под столом. Его нашла уборщица и передала кассирше. После того, как кассир решила осмотреть странный предмет, произошел хлопок.
На место вызвали медиков, работницу кассы забрали в больницу с подозрением на разрыв селезенки, но диагноз не подтвердили, была лишь тупая травма живота.

Спецслужбы изъяли предмет, оказалось, что устройство можно купить в любом специализированном магазине. При этом есть версия, что предмет оставили специально, взведя заранее. Полиция ищет оставившего пакет человека.

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#севастополь
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Дальнобойщики устроили драку на дороге в Нижегородской области после ссоры
Дальнобойщики устроили драку после ссоры по рации в Нижегородской области
03 августа 2024, 15:56

Фото: istockphoto/Urupong

Двое дальнобойщиков устроили драку прямо на дороге в Нижегородской области. Видео опубликовано в социальных сетях. На записи видно, что сначала конфликт был словесным из-за того, что один водитель подрезал своего коллегу. После взаимных оскорблений началась потасовка. Мужчины остановили большегрузы на трассе.
Ранее сообщалось, что в Феодосии хулиганы избили боксера Дмитрия Двали, когда спортсмен заступился за мальчика. Двали выбили глаз. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Нападавшим грозит до семи лет колонии. По данным источников, Двали больше не сможет продолжить карьеру. Помощнику спортсмена Евгению в результате инцидента сломали руку.

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Террорист-смертник подорвал себя на пляже в Сомали: Число жертв возросло
Число жертв из-за подрыва смертника в Сомали возросло до 32
03 августа 2024, 15:13

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Национальное телевидение Сомали со ссылкой на полицию сообщило, что 32 человека погибли, ещё 63 получили ранения в результате подрыва террориста-смертника на пляже у отеля Beach View в Могадишо.
Уточняется, что у террориста был пояс с самодельной взрывчаткой. Согласно данным портала Shabelle Media, атаку произвели четверо преступников.

Взрыв произошел в 19:30 по местному времени, когда на пляже было много отдыхающих. После началась стрельба, предположительно, внутри одного из отелей.

Отмечается, что ответственность за нападение взяла на себя радикальная исламистская группировка «Аш-Шабаб», которая связана с «Аль-Каидой»*.

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*Запрещенная в России террористическая организация
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#взрыв
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Организовывал детские оргии и снимал на видео: Фельдшер-педофил предстанет перед судом
В Подмосковье судят фельдшера-педофила, снимавшего оргии подростков на камеру
03 августа 2024, 14:11

Фото: istock / urzine

В одном из судов Московской области в закрытом режиме ведется судебный процесс над фельдшером, который заманивал детей к себе домой и устраивал оргии.
Как стало известно «МК», первой жертвой мужчины стала его 17-летняя знакомая. Зная, что девушка принимает наркотические вещества, мужчина обещал помочь найти зелье и позвал к себе домой. Кроме того, он обещал заплатить от 1 до 5 тысяч рублей за интимную связь, причем не с ним, а с другими детьми.

Россиянин выслеживал мальчиков 13-15 лет из неблагополучных семей, когда они играли в футбол на стадионе. Как рассказали сами школьники, в квартире мужчина давал им выпить алкоголь и покурить трубку с некой «булькающей жидкостью», после чего приказывал вступать в половые отношения с девушкой. Все это негодяй снимал на видео.

В один из дней девушка не пришла, тогда педофил изнасиловал двух мальчиков.

Потерпевший школьник рассказал все сотруднице ПДН, после чего преступника задержали. Педофил свою вину не признал.

Эксперты выявили у мужчины склонность к вуайеризму. А один из знакомых фельдшера рассказал правоохранителям, что мужчина вступал с ним в гомосексуальные отношения.

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В Невельском районе Сахалинской области введен режим ЧС из-за ливней
03 августа 2024, 13:57

Фото: istockphoto/Sasiistock

Режим ЧС ввели в Невельском районе Сахалинской области из-за обильных осадков. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр муниципального образования «Невельский ГО» Алексей Шабельник.
По словам чиновника, имеются подтопления жилых домов, а также многочисленные оползни и сели. Сейчас расчищают главные магистрали, чтобы могла пройти спецтехника. Граждане в безопасности.

В Невельске при сходе грязекаменной смеси обрушился дом. Один человек пострадал, девять эвакуированы, из которых трое — дети. По сообщению регионального МЧС, они не нуждаются в помощи медиков.

Кроме того, сель сошел на трассе Холмск — Невельск, на месте работают экстренные службы.

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#россия
#новости
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#природа
#ливень
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Двое сотрудников Банка России задержаны за махинации с ветхими купюрами
Baza: Двое сотрудников Банка России задержаны за махинации с ветхими купюрами
03 августа 2024, 13:33

Фото: iStock/Jacob Wackerhausen

Двоих сотрудников Центробанка России задержали за махинации с ветхими купюрами. Их подозревают в том, что они похищали деньги, которые должны были уничтожить. Об этом информирует Telegram-канал Baza.
Сотрудники спецслужб задержали двоих инженеров одного из отделов Южного главного управления финансового регулятора. Согласно данным следствия, 36-летний Андрей Тишенский и 49-летний Сергей Процко, действуя в сговоре с другими лицами, похитили почти 2000 пятитысячных купюр (на сумму 9 770 000 рублей), которые на самом деле должны были ликвидировать с помощью специальной счётно-сортировальной машины со шредером.

Когда именно было совершено преступление — неизвестно. Пропажа денег была обнаружена в прошлом месяце. Уточняется, что сумма ущерба может быть гораздо больше. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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#деньги
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На Украине вспыхнул сильный пожар на объекте инфраструктуры
ГСЧС Украины: в Винницкой области вспыхнул сильный пожар на критическом объекте
03 августа 2024, 13:22

Фото: istockphoto/grafoto

О масштабном пожаре на объекте критической инфраструктуры в Винницкой области сообщила украинская госслужба по чрезвычайным ситуациям в своем Telegram-канале.
«Винницкая область… возник масштабный пожар на объекте критической инфраструктуры», — сказано в публикации.

Ранее украинские журналисты сообщали про взрывы в Винницкой области в ночь на субботу. По словам представителей областной администрации, поврежден объект инфраструктуры.

Перед этим сообщалось о пожаре на нефтеперерабатывающем заводе Омска. Пламя распространилось на площадь в 300 квадратов, горело вспомогательное помещение насосной. Дымовой столб был виден из разных частей города.

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#новости
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Голубев: в Морозовском районе под Ростовом ввели режим ЧС после атаки дронов ВСУ
03 августа 2024, 13:21

Фото: istockphoto/NatureNow

Режим ЧС введен в Морозовском районе Ростовской области после атаки со стороны боевиков ВСУ. Об этом сообщил глава региона Василий Голубев в Telegram-канале. Чиновник уточнил, что в нескольких объектах социальной инфраструктуры повреждены окна. Речь идет о детсадах, школах, жилых домах и производственных помещениях.
«В Морозовском районе введен режим ЧС. С утра муниципальная рабочая группа приступила к подворовому обходу, чтобы оценить ущерб, нанесенный ночной воздушной атакой», — говорится в сообщении.

Губернатор заключил, что власти всем окажут помощь по вопросам поврежденного имущества. Ранее сообщалось, что украинские неонацисты провели массированную атаку дронами на Морозовский и Каменский районы Ростовской области, что стало причиной пожаров.

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В Ульяновке мужчина жестоко убил сожителя возлюбленной из-за ревности
Житель поселка Ульяновка жестоко убил соперника на почве ревности
03 августа 2024, 12:54

Фото: iStock/tiero

В Ульяновке любовник жестоко убил сожителя возлюбленной на почве ревности. Мужчина нанёс своей жертве 16 ножевых и оставил тело прямо на дороге. Об этом пишет Telegram-канал Mash на Мойке.
Прибывшие на место происшествия полицейские оперативно задержали подозреваемого — им оказался 33-летний местный житель. Согласно информации следствия, он не смог вытерпеть тот факт, что его возлюбленная проживает с другим мужчиной.

По словам очевидцев, в день трагедии сожитель встречал девушку с работы. В этот момент злоумышленник находился в состоянии сильного алкогольного опьянения — незадолго до убийства у него скончалась мать. Увидев на улице свою любимую с другим, он совершил нападение на конкурента с ножом. От полученных ранений тот скончался на месте.

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