В Красноярском крае опрокинулся автобус с туристами, есть пострадавшие

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Автобус с туристами опрокинулся в Березовском районе Красноярского края. Об этом сообщает СК РФ.
Уточняется, что ЧП произошло около 7:30 по местному времени. Согласно предварительной информации, водитель не справился с управлением и допустил съезд в кювет.
По данным Минздрава, количество пострадавших в аварии с автобусом возросло до 25 человек. Их госпитализировали. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь.
Обстоятельства аварии устанавливаются.
Ранее сообщалось, что в деревне Оржицы произошло ДТП с пассажирским автобусом, в результате которого транспорт перевернуло. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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По данным Минздрава, количество пострадавших в аварии с автобусом возросло до 25 человек. Их госпитализировали. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь.
Обстоятельства аварии устанавливаются.
Ранее сообщалось, что в деревне Оржицы произошло ДТП с пассажирским автобусом, в результате которого транспорт перевернуло. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова