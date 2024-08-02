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Мотоциклист погиб в ДТП с автобусом на «Парке Победы» в Москве

02 августа 2024, 21:03
Фото: istockphoto/maxim4e4ek

Фото: istockphoto/maxim4e4ek

Мотоциклист погиб в результате ДТП в районе станции метро «Парк Победы» в Москве. Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на источник. Известно, что в автобусе не было пассажиров. Информацию подтвердили в столичной Госавтоинспекции.


Мотоциклист совершил наезд на стоящий рейсовый автобус. Все произошло в районе дома площадь Победы, 1. Водитель мотоцикла погиб на месте. Обстоятельства аварии выясняются.

Аналогичный случай произошел в Марьино, 17 июля, где мотоциклист скончался в результате ДТП с бетономешалкой и трактором. Уточнялось, что сначала мотоцикл въехал в трактор, а потом в бетономешалку. От удара грузовой автомобиль загорелся.

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#автобусы
#мотоцикл
Семья Савельева покупала ему подарок во время задержания
Семья Савельева покупала ему подарок ко дню рождения во время задержания
02 августа 2024, 20:46

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Семья сенатора Дмитрия Савельева, задержанного по подозрению, а затем и обвинению в подготовке убийства, готовила политику подарок по случаю его 56 дня рождения в момент задержания. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на соцсети жены Савельева Ольги.
«Семья выехала за подарками для папы», — сказано в публикации.

Ранее супруга фигуранта уголовного дела комментировала его задержание. Женщина считает, что мужа подставили, но уточнила, что тот говорил о каких-то проблемах и просил не возвращаться из-за рубежа.

Ольга активно ведет страницы в социальных сетях, выставляя напоказ роскошную жизнь. Она также считает себя блогером-путешественницей.

Дом сенатора сейчас обыскивают.

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#россия
#криминал
#новости
#убийство
#совет федерации
#уголовное дело
#генпрокуратура
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Известна сумма взятки, вменяемая замгубернатора Тюменской области Вахрину
Замгубернатора Тюменской области Вахрин получил взятку на 18,7 миллиона рублей
02 августа 2024, 20:09

Фото: istockphoto/blinow61

Сумма взятки, вменяемая замгубернатора Тюменской области Вячеславу Вахрину, составляет больше 18,7 миллиона рублей. Об этом РИА Новости сообщил следователь в Басманном суде столицы. Сейчас решается вопрос о продлении чиновнику содержания под стражей. Уточняется, что предполагаемым взяткодателем является предприниматель Алексей Гоцык, которого тоже содержат под стражей.
«В декабре 2022 года Вахрин, занимая должность замгубернатора… получил от Гоцыка взятку в виде имущественной выгоды в размере 18 миллионов 760 тысяч рублей при приобретении двух квартир, расположенных в городе Тюмени», — сказал следователь, пояснив, что за указанную сумму Вахрин использовал свое служебное положение для совершения определенных действий в пользу Гоцыка.

Фигуранты пробудут в СИЗО до 6 августа. Подробности уголовного производства не разглашаются. Известно, что замгубернатора отрицает свои намерения скрыться от правосудия и поехать в зону спецоперации. Обвиняемый занимал должность с 2012 года.

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#россия
#криминал
#новости
#взятка
#следствие
#следователи
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В Татарстане 16-летний таджик ногами избил 13-летнего подростка
02 августа 2024, 19:57

Фото: istockphoto/mrohana

В Казани несовершеннолетний уроженец Таджикистана избил русского мальчика в ответ на просьбу не грубить. А потом ещё принялся названивать ему в больницу и угрожать.
Как рассказала телеграм-каналу Readovka мама мальчика, всё произошло вечером, когда её сын пошёл в магазин. Он спокойно шёл по улице, когда дорогу ему перегородил 16-летний уроженец Душанбе и без причины начал оскорблять. Парень попросил таджика быть повежливее, после чего тот пришёл в ярость и в ответ на замечание начал избивать подростка.

Когда мальчик упал, юный мигрант продолжал избивать его ногами. На выручку пришли случайные прохожие, которые оттащили агрессора от пострадавшего, который уже начал терять сознание. В больнице у подростка диагностировали сотрясение мозга, травму колена, многочисленные ушибы и ссадины.

Этим дело не закончилось. Гость из ближнего зарубежья принялся звонить избитому парню в больницу и осыпать его угрозами. Мама мальчика обратилась к сотруднице по делам несовершеннолетних, но та ответила, что семья таджика порядочная, ребята только слегка «потолкались»,а он сам не может избить ребёнка, так как читает намаз. После этого в дело вмешался Следственный комитет. Глава республиканского управления ведомства затребовал доклад о ходе расследования, а сотрудники Управления СК РФ по Татарстану проводят проверку по факту хулиганства.

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#следственный комитет
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#мальчик
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Супруга Савельева прокомментировала задержание сенатора
Жена Савельева Ольга считает, что его подставили
02 августа 2024, 18:17

Фото: istockphoto/Thomasaf

Задержание сенатора СФ Дмитрия Савельева прокомментировала его жена Ольга в беседе с Telegram-каналом Mash. По ее словам, муж говорил о каких-то скорых проблемах и просил не покидать заграницу, где учатся дети Савельева. Однако, со слов Ольги, она и предположить не могла, что речь идет об уголовном деле. Женщина считает, что политика могли подставить.
«Я думаю, что мы справимся. Я думаю, что это недоразумение, я очень в это верю. Я знаю просто своего мужа, поэтому это какой-то бред, это какая-то подстава. У меня есть предположения, откуда, но сейчас нужно время какое-то», — сказала собеседница Mash.

Дмитрия Савельева обвиняют в причастности к организации убийства. Сенатор уже лишен неприкосновенности и задержан прямо в конце заседания верхней палаты парламента, при попытке покинуть зал. Сейчас с ним ведутся следственные действия.

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#россия
#криминал
#убийство
#новости
#совет федерации
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Число погибших в результате взрыва в Нижнем Тагиле выросло до семи
02 августа 2024, 18:02

Фото: istockphoto/hxdbzxy

Количество погибших в результате взрыва газовоздушной смеси в Нижнем Тагиле выросло до семи человек. В МЧС сообщили, что спасатели извлекли из-под завалов еще одного человека.
Ранее сообщалось, что количество жертв при обрушении подъездов дома в Нижнем Тагиле на улице Сибирской выросло до пяти человек.

Уточнялось о 20 пострадавших, 11 из них были госпитализированы, еще пятеро отказались от госпитализации. В Дзержинском городском районе действует режим ЧС. Следком открыл уголовное дело по статье о нарушении требований безопасности при выполнении работ или оказании услуг.

На месте продолжают работать экстренные службы. Трагедия произошла в минувший четверг, 1 августа.

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#россия
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#новости
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Задержанный сенатор Савельев попытался сбежать из СФ после заявления Краснова
Камеры сняли лицо сенатора Савельева за несколько минут до задержания
02 августа 2024, 16:48

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Задержанный сенатор Дмитрий Савельев попытался сбежать из СФ после заявления генпрокурора РФ Игоря Краснова, когда тот попросил снять с него неприкосновенность. В этот момент оборвалась трансляция заседания верхней палаты российского парламента.
Как отметили коллеги Савельева, он попытался покинуть зал сразу же, однако ему заблокировали выход. Все происходило во время поздравления председателя Совфеда Валентины Матвиенко. Краснов представил копии материалов возбужденного уголовного дела.
Савельева обвиняют в причастности к организации убийства. Сейчас с ним проводятся следственные действия. Сенатор был членом Комитета Совфеда по экономической политике с ноября прошлого года.

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#россия
#совет федерации
#криминал
#прокуратура
#новости
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Сенатора Савельева обвиняют в организации убийства: задержание на выходе из Совфеда, подробности
СК: задержанному сенатору Савельеву вменяется приготовление к убийству
02 августа 2024, 16:36

Фото: РИА Новости / Владимир Федоренко

Члена Совета Федерации, сенатора от Тульской области Дмитрия Савельева заподозрили в причастности к организации убийства. В материале «Радио 1» расскажем, кто такой Дмитрий Савельев, чем известен, какие обвинения ему вменяют и как он жил до задержания.

Краткая биография Дмитрия Савельева

Дмитрий Савельев родился 3 августа 1968 года в городе Горький, в 1997 году окончил Академию народного хозяйства (ныне РАНХиГС). В 2000 отучился на юрфаке Нижегородского госуниверситета. Кандидат юридических наук. Служил в составе воинского контингента в Афганистане.

Карьера Дмитрия Савельева:

  • В 1994 стал гендиректором АООТ «Лукойл-Уфа», в 1995 гендиректором АООТ «Лукойл-Нижний Новгород».
  • С 1996 назначен вице-президентом по коммерческим вопросам нефтяной компании ОАО «Норси-ойл», в 1997 перешёл на должность президента «Норси-ойл» и главы совета директоров ЗАО «Нефтехим».
  • В 1998 году Савельева избрали в нижегородское Заксобрание.
  • В 1998-1999 годах являлся президентом ОАО «Транснефть». Входил в состав коллегии Минэнерго РФ.
  • С 1999 член совета директоров Союза нефтеэкспортеров России (СОНЭК).
  • С 1999 по 2016 годы – депутат ГД, входил во фракции: «Союз правых сил», «Родина», «Единая Россия». В 2011 – 2016 годах был заместителем председателя ЕР.
  • С 2016 года является сенатором от Тульской области.
  • В 2016-2023 – член Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам.
  • С ноября 2023 – член Комитета Совфеда по экономической политике.

Арест Дмитрия Савельева и обвинения

Днём 2 августа Дмитрий Савельев был задержан на выходе из зала заседаний Совфеда. В Генпрокуратуре России проинформировали, что сенатор подозревается в организации убийства.

Перед этим с запросом о снятии неприкосновенности к Совфеду обратился российский генпрокурор Игорь Краснов. Этот случай стал третьим за историю СФ, когда сенатор был лишён этого статуса.

По предварительным данным, Савельева подозревают в подготовке убийства своего партнёра. Как пишет Телеграм-канал Baza, Савельев заказал своего партнёра по фамилии Ионов. По данным издания, исполнить убийство должен был бывший сотрудник ФСИН за 100 тысяч долларов, однако передумал и пошёл в ФСБ.

Смерть Ионова была инсценирована — Савельеву показали карту вызова бригады скорой помощи и документ о смерти мужчины. Когда киллер получил деньги (валюту менял помощник Савельева), участников схемы задержали.

«В главном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении сенатора Российской Федерации Дмитрия Савельева по факту приготовления к убийству», — заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Членство в партии «Единая Россия» сенатора Дмитрия Савельева приостановлено.

Роскошная жизнь семьи Савельева

Ранее сенатор и его супруга Ольга прославились любовью к роскошным праздникам. Как пишет Телеграм-кана Mash, в 2018 году Савельев отдал 60 млн рублей за свой юбилей. А в 2019-м его жена могла потратить 20–30 млн рублей за вечер.

Так, юбилей Ольги Савельевой проводился в элитном банкетном холле Barvikha luxury village. На мероприятии выступили Дима Билан, Светлана Лобода, Иван Дорн. Ведущим стал Вячеслав Манучаров.

По официальным данным, за 2017 год сенатор заработал более 167 млн рублей. Савельев задекларировал два земельных участка площадью 13к и 1,5к квадрата, 6 помещений общей площадью 2461 квадрат и жилой дом в Великобритании площадью 489 квадратов.

Кроме того, основные объекты недвижимости семьи сенатора находятся в собственности у его детей, в том числе дом площадью более 1,3 тысячи квадратных метров, а также несколько участков для размещения объектов торговли.

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СК: на сенатора Савельева завели дело о приготовлении к убийству
02 августа 2024, 15:53

Фото: istockphoto/blinow61

Уголовное дело в отношении сенатора Совфеда Дмитрия Савельева по факту приготовления к убийству завел Следственный комитет России. Об этом сообщили в ведомстве.
Ранее сенатор СФ, глава комитета по регламенту Вячеслав Тимченко сообщал, что Савельев уже лишился неприкосновенности, и его задержали на выходе из зала заседаний для дальнейших следственных действий.

Бывшего члена комитета Совфеда по экономике подозревают в причастности к организации убийства. Генпрокурор РФ Игорь Краснов ходатайствовал о лишении Савельева неприкосновенности.

Савельев представлял один из органов власти в Тульской области. Кроме того, до этого он был депутатом Госдумы.

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#новости
#криминал
#совет федерации
#убийство
#следственный комитет
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Названа причина задержания сенатора Савельева в Москве
Сенатора Савельева задержали в Совфеде по подозрению в организации убийства
02 августа 2024, 15:37

Фото: РИА Новости//Илья Питалев

Сенатора от Тульской области Дмитрия Савельева задержали в Совете Федерации. Его подозревают в причастности к организации убийства. Об этом пишет Baza.
Савельева подозревают в подготовке убийства своего партнёра. Следствие полагает, что сенатор заказал убийство своего партнера Ионова. Совершить преступление должен был бывший сотрудник ФСИН за 100 тысяч долларов, однако он вовремя одумался и обратился в ФСБ. Тогда правоохранители инсценировали убийство Ионова, а сенатору показали документы о его смерти.

При этом деньги киллеру за выполнение заказа передал помощник Савельева. Обоих задержали в момент передачи денег.

До этого Генпрокурор Игорь Краснов попросил Совфед лишить Савельева неприкосновенности, получил добро и политика задержали прямо на выходе с заседания.

Дмитрий Савельев является членом Совета Федерации с 2016 года, его полномочия должны были закончиться в сентябре текущего года. До этого он был депутатом Госдумы.

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