Мотоциклист погиб в ДТП с автобусом на «Парке Победы» в Москве

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Мотоциклист погиб в результате ДТП в районе станции метро «Парк Победы» в Москве. Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на источник. Известно, что в автобусе не было пассажиров. Информацию подтвердили в столичной Госавтоинспекции.
Мотоциклист совершил наезд на стоящий рейсовый автобус. Все произошло в районе дома площадь Победы, 1. Водитель мотоцикла погиб на месте. Обстоятельства аварии выясняются.
Аналогичный случай произошел в Марьино, 17 июля, где мотоциклист скончался в результате ДТП с бетономешалкой и трактором. Уточнялось, что сначала мотоцикл въехал в трактор, а потом в бетономешалку. От удара грузовой автомобиль загорелся.
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