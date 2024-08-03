Число пострадавших в ДТП с автобусом под Красноярском выросло до 25 человек

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До 25 человек выросло количество пострадавших в результате ДТП с автобусом в Красноярском крае. Об этом сообщает Минздрав.
«Всего за медицинской помощью обратились 25 человек, включая трех детей. Госпитализированных нет, все направлены на амбулаторное наблюдение», — прокомментировали с ситуацию в ведомстве.
Ранее сообщалось, что автобус съехал в кювет и опрокинулся, в салоне было 30 человек. Транспорт двигался со стороны Маганска в Береть. Предварительно, водитель не справился с управлением.
Перед этим два дальнобойщика, двигаясь по Нижегородской области, устроили драку прямо на дороге. Происшествие зафиксировал видеорегистратор одного из водителей. Конфликт начался на почве того, что один коллега подрезал другого.
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Никита Кротов