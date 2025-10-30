Легковой автомобиль врезался в кафе, находящееся в ТЦ Новой Москвы
Легковой автомобиль въехал в стеклянную стену торгового центра «Лайнер» в Новых Ватутинках в Москве. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на собственный источник.
Предполагается, что водитель перепутал педали.
«В результате происшествия никто не пострадал. Водителя увезли на медосвидетельствование», — говорится в сообщении.
По предварительным данным, за рулём в момент аварии находилась пожилая женщина.
В свою очередь очевидица происшествия рассказала «Газете.Ru», что автомобиль разбил два витринных окна кофейни, и теперь сотрудники будут выбрасывать еду, в которой могут находиться осколки.
«Это прямо напротив моего подъезда. Два витринных окна разбито. Сосед заходил в этот магазин, сказали, пострадавших нет, магазин закрыли и будут выбрасывать всю еду во избежание попадания осколков», — уточнила женщина.