Легковой автомобиль врезался в кафе, находящееся в ТЦ Новой Москвы

30 октября 2025, 18:27

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Легковой автомобиль въехал в стеклянную стену торгового центра «Лайнер» в Новых Ватутинках в Москве. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на собственный источник.





Предполагается, что водитель перепутал педали.





«В результате происшествия никто не пострадал. Водителя увезли на медосвидетельствование», — говорится в сообщении.

«Это прямо напротив моего подъезда. Два витринных окна разбито. Сосед заходил в этот магазин, сказали, пострадавших нет, магазин закрыли и будут выбрасывать всю еду во избежание попадания осколков», — уточнила женщина.