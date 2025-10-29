В Ставрополе Lada Granta влетела в автобус с детьми

29 октября 2025, 18:00

В ДТП с автобусом на трассе «Кавказ» погиб водитель легковушки, пострадали дети

Фото: Telegram @gibdd26

В Минераловодском округе автомобиль Lada Granta столкнулся с пассажирским микроавтобусом Mercedes. Об этом сообщила Госавтоинспекция Ставрополя в своём Telegram-канале.