В Ставрополе Lada Granta влетела в автобус с детьми
В Минераловодском округе автомобиль Lada Granta столкнулся с пассажирским микроавтобусом Mercedes. Об этом сообщила Госавтоинспекция Ставрополя в своём Telegram-канале.
По информации ведомства, инцидент произошёл 29 октября около 14:50 на 334-м километре автодороги «Кавказ». Водитель Lada Granta, 40-летний мужчина, наехал на тросовое ограждение, а затем столкнулся с микроавтобусом.
В момент аварии в автобусе находилось 18 детей. Они следовали из села Крымгереевского Андроповского округа в город Лермонтов. В результате столкновения пострадали четыре школьника. Медики доставили их в больницу. Водитель легковушки погиб на месте.
На месте чрезвычайного происшествия работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа. Они выясняют все обстоятельства аварии.
