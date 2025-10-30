Достижения.рф

В Волгограде автомобиль под управлением школьника съехал в водоем, есть погибшие

Под Волгоградом подросток без прав спровоцировал гибель двух человек в ДТП
Фото: Istock/Motortion

В Красноармейском районе Волгограда произошло трагическое дорожно-транспортное происшествие. По информации регионального управления МВД, в нём участвовали четверо несовершеннолетних.



15-летний подросток сел за руль автомобиля, не имея водительского удостоверения. Он двигался по улице Вилянской, но в какой-то момент не удержал контроль над транспортным средством. Автомобиль съехал с дороги и оказался в водоёме.

В салоне в момент инцидента находились три пассажира: две 15-летние девушки и 14-летний мальчик. В результате аварии водитель и одна из пассажирок погибли. Вторая пассажирка и подросток получили травмы. Информация о характере и тяжести их повреждений ещё не поступала.

В настоящее время на месте аварии работают экипажи Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Специалисты выясняют все обстоятельства случившегося.

Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0