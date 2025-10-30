В Волгограде автомобиль под управлением школьника съехал в водоем, есть погибшие

30 октября 2025, 16:39

Под Волгоградом подросток без прав спровоцировал гибель двух человек в ДТП

Фото: Istock/Motortion

В Красноармейском районе Волгограда произошло трагическое дорожно-транспортное происшествие. По информации регионального управления МВД, в нём участвовали четверо несовершеннолетних.