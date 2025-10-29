В Петербурге автоледи перепутала педали и нанесла тяжелые увечья полицейскому
Женщина за рулем каршерингового автомобиля стала виновницей ДТП с участием сотрудника Госавтоинспекции в Петербурге. Об этом пишет 78.ru
Инцидент произошел во время оформления дорожной аварии. Инспектор ДПС попросил женщину переставить автомобиль к краю дороги для обеспечения беспрепятственного движения транспорта.
В момент выполнения просьбы водитель в состоянии сильного волнения допустила ошибку, перепутав педали газа и тормоза. Автомобиль резко тронулся с места и сбил 46-летнего сотрудника ГИБДД, который оказался зажатым между двумя транспортными средствами.
Пострадавший полицейский получил множественные травмы, в том числе серьезные повреждения опорно-двигательного аппарата. Медики оценивают его состояние как тяжелое, существует реальная угроза того, что он может утратить способность самостоятельно передвигаться.
В отношении виновницы составлен административный протокол по факту нарушения ПДД, повлекшего тяжкий вред здоровью. Ведется проверка по вопросу о возбуждении уголовного дела.
