В Петербурге автоледи перепутала педали и нанесла тяжелые увечья полицейскому

29 октября 2025, 23:34

В Петербурге автоледи перепутала педали и сбила сотрудника ДПС

Фото: istockphoto / gorodenkoff

Женщина за рулем каршерингового автомобиля стала виновницей ДТП с участием сотрудника Госавтоинспекции в Петербурге. Об этом пишет 78.ru